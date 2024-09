„Unter der Führung von Andreas Gerstenmayer ist es gelungen, dass sich AT&S in den vergangenen eineinhalb Jahrzehnten zu einem globalen Technologieführer in der Mikroelektronik entwickelt hat“, lobt der Aufsichtsrat die langjährige Arbeit Gerstenmayers. „AT&S hat in dieser Zeit nicht nur einen erfolgreichen Wachstumskurs gestartet, sondern arbeitet mit den innovativsten Unternehmen der weltweiten Elektronikindustrie zusammen und konnte bedeutende Technologieunternehmen als Kunden gewinnen. Dafür möchten sich die Mitglieder des Aufsichtsrats, die Andreas Gerstenmayer alles Gute für die Zukunft wünschen, herzlich bedanken.“

>>> AT&S-Vorstandschef Andreas Gerstenmayer tritt vorzeitig zurück

Andreas Gerstenmayer selbst blickt ebenfalls auf seine Zeit bei AT&S zurück: „Ich habe AT&S mehr als 14 Jahre lang geleitet, die Höhen und Tiefen erlebt und die Wachstumsphase eingeleitet. Es ist nun an der Zeit, die Unternehmensführung in neue Hände zu legen“, erklärt er. Zudem betont er, dass das Unternehmen trotz des herausfordernden Marktumfelds gut aufgestellt sei: „Für die zukünftigen Herausforderungen in einem für die gesamte Technologiebranche schwierigen Marktumfeld ist AT&S gut vorbereitet, daher ist es ein guter Zeitpunkt für die Staffelübergabe.“