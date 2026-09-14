Dass Brüssel die Entwicklung inzwischen ernster nimmt, zeigt nicht nur der Fall Bulgarien. Im November 2025 eröffnete die EU-Kommission eine vertiefte Untersuchung im Zusammenhang mit der geplanten violetten Linie der Metro Lissabon. Portugal CRRC war dabei als Hauptunterauftragnehmer für die Lieferung der Schienenfahrzeuge eines von Mota-Engil geführten Konsortiums vorgesehen.

Inzwischen liegt das Ergebnis vor. Am 21. April 2026 genehmigte die EU-Kommission die weitere Teilnahme des Konsortiums am Vergabeverfahren nur unter Auflagen. Die Wettbewerbshüter fanden Belege für ausländische Subventionen zugunsten von Portugal CRRC – darunter staatliche Zuschüsse, steuerliche Maßnahmen und Vorteile aus öffentlichen Aufträgen. Nach Einschätzung der Kommission ermöglichten diese Unterstützungen CRRC ein besonders günstiges Angebot, das dem Konsortium wiederum ein ungerechtfertigt vorteilhaftes Angebot im Vergabeverfahren erlaubte und damit den Wettbewerb verzerrte.

Die Konsequenz ist bemerkenswert: Um die Wettbewerbsbedenken auszuräumen, verpflichtete sich das Mota-Engil-Konsortium, Portugal CRRC während der gesamten Vertragslaufzeit durch den polnischen Schienenfahrzeughersteller PESA zu ersetzen. Aus dem Verdacht einer möglichen Marktverzerrung ist damit ein konkreter Präzedenzfall europäischer Industrie- und Wettbewerbspolitik geworden.

Die Ironie der Geschichte bleibt: 2019 wollten Siemens und Alstom ihre Bahngeschäfte zusammenlegen. Ein europäischer Champion sollte entstehen, oft als „Airbus der Schiene“ bezeichnet. Die EU-Kommission untersagte die Fusion aus Wettbewerbsgründen. Damals spielte auch die Frage eine Rolle, wie schnell chinesische Anbieter tatsächlich auf den europäischen Markt drängen würden.

Heute sind sie da – noch nicht als dominierende Kraft, aber sichtbar. Vier CRRC-Panda-Garnituren fahren im regulären Verkehr der Westbahn durch Österreich. Gleichzeitig zeigt der Fall Lissabon, dass die EU bereit ist einzugreifen, wenn staatliche Unterstützung nach ihrer Prüfung den Wettbewerb bei großen europäischen Bahnaufträgen verzerrt. Genau diese Spannung macht den Panda zum industriepolitischen Testfall: Europa will seine Märkte offenhalten, muss aber gleichzeitig entscheiden, wie es mit Wettbewerbern umgeht, die von einer wesentlich stärker staatlich geprägten Industriepolitik profitieren.