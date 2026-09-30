Siemens, Lenze, Rittal, SMC : Konfigurieren gegen Programmieren: Der Machtwechsel in der Automatisierung

30.09.2026
Lesezeit: ca. 3 Minuten
Programmieren, integrieren, verdrahten: Was heute noch Engineering bindet, soll morgen weitgehend konfigurierbar sein. Standards, Software und KI verlagern die Komplexität ins System – und krempeln die Automatisierung um.
Aufmacher Rittal

Nur ein Beispiel aus der Welt der Einfachautomation: RiLineX, die Systemplattform für 60-mm-Sammelschienen, wurde von Rittal herstellerneutral und offen ausgelegt. Sie lässt sich flexibel integrieren und erweitern.

- © Rittal

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Erstveröffentlichung
30.09.2026
Letzte Aktualisierung
30.09.2026
Daniel Pohselt