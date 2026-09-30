Die industrielle Automatisierung steht vor einem scheinbaren Widerspruch: Maschinen und Produktionsanlagen werden komplexer, gleichzeitig sollen Planung, Integration und Inbetriebnahme einfacher werden. Der Schlüssel liegt zunehmend darin, Komplexität nicht abzuschaffen, sondern sie durch Standards, Software und vorkonfigurierte Lösungen für den Anwender beherrschbar zu machen.

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Für Peter Sürig, Senior Vice President Corporate Portfolio & Industry Management bei Lenze, gewinnen dabei vor allem offene Kommunikationsstandards an Gewicht. OPC UA, EtherCAT, PROFINET oder EtherNet/IP erleichterten die Verbindung von Komponenten unterschiedlicher Hersteller und ermöglichten es, vorhandene Steuerungs- und Netzwerkstrukturen weiterzuverwenden. Gleichzeitig bleibe Flexibilität notwendig: „Moderne Antriebstechnik muss deshalb unterschiedliche Maschinen- und Anlagenkonzepte unterstützen.“ Modulare Feldbus- und Feedbacksysteme sollen Maschinenbauern ermöglichen, ihre Architektur an die jeweilige Anwendung anzupassen.