Mit 80 Jahren steht Friedhelm Loh noch immer an der Spitze eines der bemerkenswertesten deutschen Industrieunternehmen. Offiziell ist er Inhaber und Vorstandsvorsitzender der Friedhelm Loh Group. Auf der aktuellen Führungsliste der Gruppe stehen neben ihm nur noch Vorstand Ralph Lindackers. 12.900 Menschen arbeiten für die Unternehmensgruppe, 5.500 davon in Deutschland. Sie erwirtschaftete 2025 einen Umsatz von 3,2 Milliarden Euro, unterhält 94 Tochtergesellschaften und 13 Produktionsstätten weltweit.

Das Herz dieses Imperiums ist Rittal. Das Unternehmen aus Herborn baut Schaltschränke, Stromverteilungssysteme, Kühltechnik und Infrastruktur für Rechenzentren. Es beschäftigt rund 9.600 Menschen und ist mit 65 Tochtergesellschaften international präsent. Zusammen mit dem Softwarehersteller Eplan hat Loh rund um den klassischen Schaltschrank ein System aus Hardware, Software und Automatisierung aufgebaut, das inzwischen weit über das ursprüngliche Geschäft hinausreicht.

Rittal ist damit zugleich das eindrucksvollste Ergebnis von Lohs Lebenswerk – und der Grund, weshalb seine Nachfolge so schwierig ist. Denn Friedhelm Loh sucht nicht einfach einen neuen Geschäftsführer. Er muss eine Antwort auf eine kompliziertere Frage finden: Wie ersetzt man einen Unternehmer, der ein Unternehmen mehr als ein halbes Jahrhundert lang persönlich geprägt hat?