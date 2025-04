Der steirische Industrieanlagenbauer SMB mit Sitz in Hart bei Graz hat einen bedeutenden Auftrag aus Deutschland erhalten. Das Unternehmen wurde mit der "Planung, Produktion und Installation von industriellen Kaltwassersystemen" für eine deutsche Firma beauftragt, wie SMB am Montag mitteilte. Die Auftragssumme liegt "im hohen zweistelligen Millionenbereich". Das Projekt soll Ende 2025 abgeschlossen sein.

Zusätzlich gab das Unternehmen bekannt, dass mit Oktober alle Niederlassungen und Geschäftstätigkeiten der SMB-Unternehmen in Österreich zur SMB Industries GmbH zusammengeführt wurden. Dadurch wurden Ressourcen, Forschung und Know-how gebündelt und die Marktposition gestärkt. Im Geschäftsjahr 2021/22 erzielte die SMB Industries GmbH laut WirtschaftsCompass einen Umsatz von 32,00 Mio. Euro.