New England, genauer Torrington in Connecticut, ist Michael Wittmann ans Herz gewachsen. "Wir sind dort historisch gewachsen", so der Geschäftsführer von Wittmann Technology. Und als die Industrie vom Nordosten der USA, in den Mittleren Westen und in den letzten zwei Jahrzehnten verstärkt in den Südosten weggezogen ist, "sind wir New England treu geblieben", sagt Wittmann. Auch deshalb: Gut ausgebildetes technisches Personal ist in dieser Region der USA einfacher verfügbar. Produziert werden in unserem US Produktionswerk Automatisierungssysteme, auch als Gesamtanlagen mit unseren Spritzgießmaschinen. Außerdem erfolgt hier die Auslegung und Ergänzung von Schüttguttechnikanlagen für Kunststoffverarbeiter in den USA, also eine Anpassung der Produkte, die in Europa und unserem kanadischen Produktionswerk assembliert und importiert werden. USA als größten Markt noch vor Deutschland, dahinter auf Rang Drei Mexiko, wo man zuletzt beständig gewachsen sei: Für den Spritzgießmaschinenbauer hätten protektionistische Tendenzen in der Region Folgen. "Wir werden uns in den nächsten Monaten die Zolltarifnummern vermehrt ansehen, die unter ein zukünftiges Einfuhrzollregime fallen, wenngleich wir das für CBAM schon tun müssen", sagt der Geschäftsführer.

An den worst case glaubt Wittmann freilich nicht, denn Trump hat, auch wenn er das Freihandelsabkommen Nafta einmal als den "schlechtesten Deal aller Zeiten" nannte, seinen Sanktus zur Neuauflage des Abkommens 2019 gegeben. "Wenn es zu einem Bruch des Handelsabkommens käme, müssten wir stärker in die lokale Wertschöpfung in den USA oder Kanada switchen", sagt Wittmann. Aber er hält den Fall für unwahrscheinlich. "Sollte es tatsächlich zu Handelsbeschränkungen zwischen Mexiko und den USA kommen,dann würde das auch die USA sehr wohl spüren", sagt Wittmann. Der größte Widerpart protektionistischer Tendenzen sei immer noch die Vollbeschäftigung in den USA. "Wollen die USA tatsächlich mehr im eigenen Land machen, müssen sie sich die Frage gefallen lassen, mit wem, also mit welchen Personalreserven das gelingen soll", sagt der Wittmann-Chef. Was er indes beobachtet: Dass Nearshoring in Mexiko als Folge de Decouplings China und den USA zunimmt. "Produktionskapazitäten für die Erzeugung von Haushaltsgeräten oder Power Tools gehen von China nach Mexiko", sagt er. Selbst Automobilteile, die bisher teils über den Pazifik geschickt wurden, werden jetzt lokaler produziert. An seiner Globalisierungsstrategie will Wittmann festhalten. "Wir bespielen weiterhin den globalen Markt, ansonsten kommen wir nicht auf das notwendige Volumen für innovative Produkte", sagt er. Europas Reglementierungswut sieht er in dem Zusammenhang skeptisch: "Jeder Tag, an dem aus Europa kein neuer Eingriff kommt, ist ein guter Tag", sagt er.