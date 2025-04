Wenn man Jürgen Karlsböck fragt, dann kommen Industrieunternehmen in Sachen Security ohne strategische Partnerschaften nicht mehr aus. Karlsböck ist Sicherheitsexperte und Head of Portfolio and Sales Enablement Security bei Siemens Österreich und berät Unternehmen beim Aufbau eines effektiven Sicherheitssystems. „Ich traue es ja vielen Kunden zu, dass sie sich unterschiedliche Anlagen von unterschiedlichsten Herstellern einbauen lassen“, sagt Karlsböck im Gespräch mit dem INDUSTRIEMAGAZIN. „Die Herausforderung ist, was passiert in vier, fünf, Jahren, wenn die einzelnen Technologien im Hintergrund auseinanderlaufen?“

Siemens als Systemintegrator

Siemens versteht sich dabei als eine Art Systemintegrator. „Wir sind nicht derjenige, der alles selbst hat“, so Karlsböck „Wir stellen für unsere Kunden die optimale Lösung zusammen, bieten Serviceverträge und Updates“. Siemens hält hierfür ein sechsköpfiges Software-Team bereit, dass sich ausschließlich um die Integrationen und das Customizing kümmert. Karlsböck kommt es vor allem auch darauf an Gesamtlösungen anzubieten: „Wir sorgen beispielsweise dafür, dass nur Mitarbeitende Zugang zu Baufahrzeugen haben und diese in Betrieb setzen können, wenn sie eine gültige Unterweisung und Befähigung haben. Dazu kombinieren wir Zutrittskontrolle mit E-Learning-Systemen.“ Zur Konzeption der Sicherheitskonzepte gibt es Workshops, wie man sie auch bei Cybersecurity-Beratern kennt. „ Es kommt dann stark darauf an, wie weit der Kunde schon ist. Wie sieht es mit dem Wissen und der Awareness aus, gibt es bereits ein Big Picture?“

Treiber für die Unternehmen sich intensiv mit der Sicherheitstechnik zu beschäftigen sind laut Karlsböck vor allem auch regulatorische Vorgaben. „Normen sind Sekundarrecht in Österreich, das heißt, solange nichts passiert, interessiert die Norm keinen. Aber sobald was passiert, wird dann ganz genau hingeschaut. Und dann ist ja auch die Führungsebene haftbar.“ Was sind die Trends in der Sicherheitstechnik? „Dazu gehören sicher Mobile Access und auch batterielose Zylinder“