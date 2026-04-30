Der oberösterreichische Maschinenbauer Fill und Hexagon Robotics wollen humanoide Robotik stärker in industrielle Fertigungsprozesse bringen. Die beiden Unternehmen haben dafür eine strategische Zusammenarbeit gestartet, in deren Zentrum der humanoide Roboter AEON steht. Er soll in einer realen Produktionsumgebung bei Fill in Gurten erprobt werden – unter anderem bei der Maschinenbeschickung, bei Inspektionsaufgaben und in operativen Abläufen entlang von Produktionslinien.

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Ziel der Kooperation ist es, zu prüfen, welchen technologischen und wirtschaftlichen Mehrwert humanoide Roboter im industriellen Alltag tatsächlich leisten können. Hexagon bestätigte die Zusammenarbeit in einer Mitteilung vom 28. April 2026. Darin heißt es, AEON solle in Anwendungen wie „machine tending“, Inspektion und operativer Unterstützung eingesetzt werden, um die Autonomie moderner Fertigungssysteme zu erhöhen.