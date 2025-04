Der angeschlagene Salzburger Werkzeugbauer Emco mit Sitz in Hallein hat im Zuge umfassender Restrukturierungsmaßnahmen seinen bisherigen CEO Markus Nolte „mit sofortiger Wirkung aus der Geschäftsführung abberufen“, wie das Unternehmen in einer Aussendung mitteilte. Ab sofort übernimmt eine dreiköpfige gleichberechtigte Geschäftsführung mit klarer Kompetenzverteilung die Leitung des Unternehmens.

