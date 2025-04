16 Mitgesellschafter aus den drei Familien Bacher (45 Prozent der Anteile an Erema, Anm.), Schulz (zehn) und Wendelin (45), deren Interessen er als Aufsichtsratsmitglied bei Erema auszugleichen hat: Simon Wendelin, selbst Mitgesellschafter beim Maschinenbauer, hat es bei den Eigentümertreffen mit einem bunten Strauß an Viten zu tun. Eigentlich. Denn zum Glück, erzählt der 33-jährige, "sind wir, was das Unternehmen und unsere Vorstellungen zu dessen Fortgang betrifft, mit einer sehr homogenen Truppe gesegnet". Sein Großvater Georg gründete mit Helmut Bacher und Helmuth Schulz 1983 das Unternehmen, sein 2012 verstorbener Vater Gerhard setzte den Wachstumskurs fort.

Gemäß Familienkodex gab es schließlich die Übereinkunft, in der dritten Führungsgeneration "ein familienfremdes Management zu bevorzugen", sagt Wendelin. Der einfache wie einleuchtende Gedanke dahinter: Bei einer derart zergliederten Eigentümerstruktur sei es als operativer Vertreter eines Familienstrangs wohl gar nicht so leicht, stets satisfaktions- und mehrheitsfähig zu bleiben. Eine Nachfolge wurde mit einer Doppelspitze in Person von Manfred Hackl, seit den 90ern an Bord des Maschinenbauunternehmens und Horst Wolfsgruber, seit 2015 im Unternehmen, gefunden. Seither ist Erema stetig - und steil - gewachsen.