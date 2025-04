Im Gegensatz dazu sanken die gesamten deutschen Exporte zwischen Januar und September 2023 um 1,0 Prozent auf rund 1.176 Milliarden Euro. „Zusammen sind die deutschen Exporte in die elf östlichen EU-Länder anderthalbmal so hoch wie die deutschen Lieferungen in die USA“, betonte die Vorsitzende des Ost-Ausschusses, Cathrina Claas-Mühlhäuser, gegenüber Reuters. Sie hob dabei die zentrale Bedeutung des europäischen Binnenmarktes für deutsche Unternehmen hervor.

Die künftige Handelspolitik der USA könnte die deutschen Exporte zusätzlich unter Druck setzen. Der designierte US-Präsident Donald Trump hatte während seines Wahlkampfs Zölle von 10 bis 20 Prozent auf Importe aus der EU angekündigt. Dies würde insbesondere die deutschen Exporte in die USA belasten, da die Vereinigten Staaten der größte Abnehmer für Produkte „Made in Germany“ sind. Dennoch wuchsen die Lieferungen in die USA von Januar bis September um 3,5 Prozent auf 122 Milliarden Euro.