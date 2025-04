Jetzt, und zwar genau jetzt, ist der Zeitpunkt gekommen, das Konzept EU weiter zu schärfen, auf nationale Allmacht zugunsten gemeinsamer Stärke zu verzichten und klar zu kommunizieren: Wir sind als EU immer noch einer der drei stärksten Wirtschaftsräume auf diesem Globus. Wer hier dabei ist oder künftig dabei sein will, muss in die Hände spucken. Wer Partner sein will, ebenso. Geschenkt gibt es unter dem Strich nichts und wir brauchen auch keine Geschenke. Aber im Gegenzug dazu gibt es Freiheiten und Garantien, die in dieser klar kodifizierten Form nicht der Standard im globalen Wirtschaftsgeschehen sind.

Lesen Sie auch: SAG-Chefin Exner-Wöhrer: "Gründen unter Trump Eins? Wir mussten die Pläne verwerfen"

Lesetipp: Trump-Sieg schürt Ängste vor Handelskrieg in Österreichs Industrie

Die Europäische Spitzenpolitik möge Herrn Trump ausrichten: Der künftige Präsident und seine Administration mögen entscheiden, ob sie auf den Wirtschaftsmotor EU verzichten wollen, oder mit diesem weiterhin eng verbunden bleiben wollen. „It’s up to you, Mr. President“. Aktuelle Schwächen in der Europäischen Performance sind von vorübergehender Natur. Spitzenleistungen in Forschung, Wissenschaft, Kultur und Wirtschaft, gepaart mit einem gesunden Selbstbewusstsein, politischer Stabilität und einem hohen Maß an individuellen Freiheiten, das ist das, was wir bieten können. Wer soll da etwas dagegen haben?