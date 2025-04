Was also ist passiert, dass sich die Tiroler von ihrer Strategie zum Teil lösten und heute in allen Wachstumsregionen – etwa im Werk Pennsylvania für die USA - immer mehr "local for local" produzieren? Schon unter der Trump-Administration 1 - und noch vor der Covid19-Pandemie - habe sich "ein Decoupling abgezeichnet", sagt Wex. Das läutete das Ende "der sehr fokussierten Produktionsstrategie" Plansees ein.

Die Abschottung Chinas und den USA, dazu die Schwäche des europäischen Heimmarkts wirken jetzt - nur wenige Jahre später - als Brandbeschleuniger. "Natürlich versucht man in Europa weiter zu investieren", sagt Wex etwa über die Halbleiterindustrie. Doch das könne nicht darüber hinwegtäuschen, dass "nach Asien und Amerika und einer stornierten Intel-Fabrik in Deutschland sehr lange nichts kommt", so Wex. In Automotive und Maschinenbau durchlebe Europa wohl noch länger eine Schwächeperiode.

