Im Handel mit den zehn wichtigsten Importpartnern gab es heuer bis August Abnahmen bei den Importen. Neben dem Rückgang bei Deutschland (−7,9 %) gab es die größten absoluten Abnahmen bei Importen aus der Schweiz (−36,2 %), Italien (−5,8 %) und China (−4,8 %). Im Handel mit den zehn bedeutendsten Exportpartnern zeigten zwei Länder Zunahmen und acht Länder Abnahmen. Die Exportzunahmen fanden sich bei den Vereinigten Staaten (+13,1 %) und China (+9,9 %), die stärksten Rückgänge gab es bei den Exporten nach Deutschland (−5,2 %), Italien (−5,0 %) und Tschechien (−6,5 %).

>>> Konjunktur im November: "Rezession ohne Ende"?

Aus den Mitgliedstaaten der Europäischen Union importierte Österreich in den ersten acht Monaten 2024 Waren im Wert von 83,39 Mrd. Euro (−6,3 %). Der Wert der in die EU-Länder exportierten Waren verzeichnete mit −6,5 % ebenfalls einen Rückgang im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und betrug 85,36 Mrd. Euro. Das Handelsbilanzaktivum mit der Europäischen Union belief sich auf 1,96 Mrd. Euro, nach einem Überschuss von 2,26 Mrd. Euro in den ersten acht Monaten 2023.

Von Jänner bis August 2024 lag der Gesamtwert der Einfuhren von Waren bei 124,78 Mrd. Euro, der Wert der ausgeführten Waren belief sich auf 127,57 Mrd. Euro. Entsprechend sanken die Einfuhren im Vergleich zu den ersten acht Monaten des Vorjahres um 9,8 Prozent, während die Ausfuhren um 4,4 Prozent zurückgingen.