Seit Ende 2023 kam es vermehrt zu Angriffen der jemenitischen Huthi-Miliz auf Handelsschiffe im Roten Meer. Die Gruppe attackierte gezielt Schiffe mit Verbindungen zu Israel oder westlichen Staaten. Zahlreiche Reedereien, darunter Maersk, Hapag-Lloyd und MSC, mieden deshalb die Passage durch den Suezkanal und steuerten stattdessen die längere Route um das Kap der Guten Hoffnung an.

Diese Umleitung führte zu Laufzeitverlängerungen von bis zu zwei Wochen und verursachte massive Zusatzkosten. Laut dem Kreditversicherer Coface nahm die Containerbewegung durch den Suezkanal in Spitzenzeiten um bis zu 90 Prozent ab. Dies verknappte das verfügbare Schiffsangebot und trieb die Frachtraten auf vielen Strecken in die Höhe – teilweise über 80 90 Prozent im Vergleich zum Vorkrisenniveau.