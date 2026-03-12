Wie sehr belastet der Arbeitskräftemangel die Wiener Transporteure? Ist es hier leichter, Arbeitskräfte zu finden, als in den anderen Bundesländern?

Wir sehen schon: obwohl die Wirtschaft nicht läuft, haben wir trotzdem noch immer Fachkräftemangel. Das wird, wenn wir uns die Demographie ansehen, weiter anhalten. Ich würde sagen, dass der Mangel überall gleich ist – vielleicht in Wien noch etwas schwieriger, weil die meisten Großen mittlerweile außerhalb von Wien sitzen, die Logistik aber in Wien stattfindet. Wichtig ist, dass man den Logistikberuf so vielfältig zeigt, wie er ist, und in Sachen Karrieremöglichkeiten einer der interessantesten Berufe ist. Hier kann man auch mit Lehre sehr weit kommen. Es gibt auch sehr viele Initiativen, um Jugendliche anzusprechen, die kurz vor der Entscheidung stehen, was sie zukünftig machen wollen. Gerade in unserer Fachgruppe wird sehr viel getan, um Fachkräfte auch langfristig zu binden. Wir sehen auch, dass das funktioniert, denn wir bekommen Lehrlinge. Es gibt Branchen, da gibt es nicht einmal mehr Bewerbungen. Wichtig dabei ist, nicht nur einen Kanal zu bedienen, sondern sowohl Lehrlinge, Studienabbrecher als auch Uni-Absolventen anzusprechen. Im Lehrlingsbereich ist es auch sinnvoll, einen oder zwei mehr auszubilden, wenn man gute Leute bekommt.

Wie hat sich die Zahl der Mitgliedsunternehmen der Fachgruppe entwickelt?

Wir haben in der Fachgruppe Spedition und Logistik mit Stand Ende 2025 371 Mitglieder, vor zehn Jahren waren es 321. Es ist eine Wachstumsbranche, denn transportiert wird immer. Das ist auch das, was wir jungen Leuten mitgeben wollen: Die Branche wächst, es gibt sichere Karrierechancen mit guten Verdienstmöglichkeiten. Das ist nicht in allen Branchen so. Man hat etwa auch gesehen, wie gut die Branche auf Corona reagiert hat. Es gab keine klaren Vorgaben der Politik, die Branche hat sich einfach innerhalb von einem Wochenende an die neue Situation der kontaktlosen Zustellung angepasst und Lösungen dafür gefunden, dass die Lager nicht übergehen, wenn noch etwas reinkommt, aber nichts in die Zustellung geht. In unserer Branche werden Leute gesucht, die Probleme lösen können. Wenn man Interesse daran hat und aktiv und selbstständig ist, ist man genau richtig. Man muss grundsätzlich flexibel sein, das macht es ja auch so spannend.