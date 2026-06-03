Unternehmensberatung-Ranking : Österreichs Top-Berater 2026: Diese Consultingfirmen überzeugen die Industrie

03.06.2026
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Welche Beratungsunternehmen genießen bei Österreichs Führungskräften das höchste Vertrauen? Das neue INDUSTRIEMAGAZIN-Ranking 2026 zeigt, welche Consultingfirmen in zentralen Disziplinen besonders stark abschneiden. Grundlage ist eine breit angelegte Befragung von Entscheidern aus Wirtschaft und Industrie. Bewertet wurden 15 Beratungsfelder – darunter Digitalisierung, Strategie, Change Management, Steuerberatung und Restrukturierung.
Berater Ranking 2026

Budgets werden vorsichtiger geplant, Unternehmen schauen genauer auf Preis, Leistung und Verlässlichkeit, und Berater müssen heute mehr beweisen als bloß Methodenkompetenz. Welche Beratungshäuser heben sich ab?

- © FM FORUM Industriemedien

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt PRIME-Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 8,90
Erstveröffentlichung
03.06.2026
Letzte Aktualisierung
02.06.2026
Daniel Pohselt