Unternehmensberatung-Ranking : Österreichs Top-Berater 2026: Diese Consultingfirmen überzeugen die Industrie
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Der österreichische Consultingmarkt wirkt auf den ersten Blick wie ein Markt unter Druck: Budgets werden vorsichtiger geplant, Unternehmen schauen genauer auf Preis, Leistung und Verlässlichkeit, und Berater müssen heute mehr beweisen als bloß Methodenkompetenz. Doch die vorliegenden Ergebnisse der brandscore.at-Studie zum Consultingmarkt Österreich 2026 erzählen eine differenziertere Geschichte. Sie zeigen einen Markt, der erwachsener geworden ist.
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Externe Beratung ist in Österreich offenbar nicht mehr nur der Reflex auf akute Krisen, nicht mehr nur der schnelle Einkauf von Expertise, wenn im Unternehmen etwas blockiert oder kurzfristig gelöst werden muss. Das deutlichste Signal liefert die Frage nach der Art der Beauftragung: 21 Prozent der Befragten beauftragen externe Berater langfristig, weitere 43,2 Prozent eher langfristig. Fast zwei Drittel der Unternehmen sehen Beratung also zumindest tendenziell als dauerhaftere Begleitung nicht bloß als kurzfristigen Eingriff von außen.
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Das ist eine bemerkenswerte Verschiebung im Selbstverständnis des Marktes. Denn externe Beratung steht traditionell im Spannungsfeld zweier Erwartungen: Sie soll unabhängig genug sein, um eingefahrene Strukturen zu durchbrechen, aber nahe genug am Unternehmen, um tatsächlich Wirkung zu entfalten. Genau hier zeigt die Studie: Unternehmen suchen nicht den distanzierten Gutachter, der ein Konzept abliefert und wieder verschwindet. Sie suchen Kompetenz, Erfahrung vor Ort, Branchenkenntnis und Sicherheit. Der Berater wird zum Partner im Veränderungsprozess.
Strategie statt Feuerwehr
Die Zahlen zur Hauptfunktion externer Beratung unterstreichen das. Mit 46,9 Prozent liegt die „Lösung strategischer/langfristiger Probleme" klar an der Spitze. Weitere 23,2 Prozent nennen die „Lösung akuter Probleme“. Die Absicherung von Managemententscheidungen kommt auf 16,5 Prozent, die Herbeiführung von Entscheidungen, die intern nicht möglich sind, auf 10,6 Prozent. Auch dieser Befund ist also eindeutig: Beratung wird in Österreich vor allem dort eingesetzt, wo es um strukturelle Fragen geht – um Entscheidungen mit längerer Reichweite, um strategische Weichenstellungen, um Probleme, die intern nicht rasch oder nicht ausreichend objektiv gelöst werden können.
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Damit verschiebt sich auch die Rolle der Berater. Wer langfristige strategische Probleme lösen soll, muss mehr mitbringen als Analysefähigkeit. Er muss anschlussfähig sein an Organisationen, glaubwürdig gegenüber Management und Belegschaft, belastbar in der Umsetzung und zugleich fachlich präzise.
An erster Stelle steht die fachliche Kompetenz mit 66 Prozent. Das überrascht nicht, ist aber wichtig: Der Markt bleibt fachgetrieben. Beratung wird nicht primär nach Bekanntheit, Auftreten oder Markenversprechen bewertet, sondern nach inhaltlicher Substanz. Knapp dahinter folgt mit 63 Prozent die Aussage, dass der Berater vor Ort erfahren und kompetent sein muss. Auch das ist aufschlussreich. Es reicht offenbar nicht, wenn eine Beratungsgesellschaft insgesamt über Reputation verfügt. Entscheidend ist die Person, die tatsächlich im Projekt sitzt.
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Branchenkompetenz erreicht 60 Prozent. Ebenfalls 60 Prozent entfallen auf fachliche Aktualität, also darauf, dass Berater am aktuellen Stand sind und sich laufend weiterbilden. Hohe Qualität in allen Aspekten des Beratungsprojekts liegt bei 59 Prozent. Danach folgen Preis-Leistungs-Verhältnis, soziale Kompetenz und übersichtliche Angebotserstellung mit jeweils 58 Prozent. Bereits diese Rangfolge macht deutlich: Unternehmen wollen keine eindimensionale Exzellenz. Sie erwarten fachliche Tiefe, praktische Erfahrung, Branchenverständnis, Kommunikationsfähigkeit und kaufmännische Transparenz zugleich.
Top-Unternehmensberatungen 2026: Ergebnisse der Erhebung
Basis des Rankings ist eine breit angelegte Befragung von 250 Führungskräften. Über das Online-Panel des Meinungsforschungsinstituts Brandscore gaben sie ihre Einschätzungen zu Beratungsunternehmen ab. Die Ergebnisse zeichnen ein differenziertes Bild der österreichischen Consulting-Landschaft – mit klar erkennbaren Favoriten in insgesamt 15 Kompetenzfeldern.
Erfasst wurden unter anderem Marketing & Vertrieb, Organisations- und Strategieberatung, Human Capital, Interim Management, Restrukturierung und Change Management. Darüber hinaus flossen auch spezialisierte Beratungsfelder wie Steuerberatung, Mergers & Acquisitions, Corporate Finance, Beschaffung, CSR, Operations Management, IT-Strategie & Implementierung sowie Digitalisierung in die Bewertung ein.
Damit entsteht ein umfassender Überblick über jene Beratungshäuser, die in ihren jeweiligen Disziplinen besonders überzeugen – aus Sicht der Wirtschaft selbst.
Österreichs Top-Unternehmensberater - So wird bewertet
Methodik und Befragung des Rankings:
Abgrenzung
Untersucht wurden klassische Beratungsunternehmen, IT-Beratungen, Beratungstöchter von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften und am Inhouse-Consultingfirmen, die am Markt tätig sind.
Befragungsdesign
Den Teilnehmern der Studie wurde vorerst ungestützt die Frage gestellt: "Welche Unternehmensberatung kennen Sie in diesem Arbeitsbereich? Mit welchen haben Sie Erfahrung?". Danach wurde den Teilnehmern eine Liste von Beratungsunternehmen des Arbeitsbereiches vorgelegt und die Frage gestellt: "Wie empfinden Sie alles in Allem die Qualität dieser Beratungsunternehmen?".
Befragungsteilnehmer
Im Mai 2026 wurden 250 Geschäftsführer/C-Level/Executives) über das Online-Panel von Brandscore befragt.
Gewichtung, Rangreihung
Eine Teilnahme an der Rangreihung setzte mindestens 15 gestützte Antworten von Befragungsteilnehmern voraus. Der Rang in der Bestenliste ergibt sich aus der Qualitätsbewertung analog zur Schulnotenskala. Die Berechnung der Sterne ergibt sich aus den „Besten 20%“, die 5 Sterne erhalten haben, die „besten 21-40%“ 4 Sterne etc. bis hin zu den „Schlechtesten 20%“ mit einem Stern. Wir veröffentlichen in dieser Ausgabe nur die drei führenden Beratungsunternehmen pro Arbeitsbereich. Die Markt-Studie und die Top 5 aller Beratungsbereiche finden Sie online: industriemagazin.at/a/beraterranking.
Studie: Budgets bleiben unter Kontrolle
Für 2024 zeigt die Studie ein eher gedämpftes Bild bei den Budgets. 42,9 Prozent der Befragten geben an, dass die Budgets für externe Berater beziehungsweise Beratungsprojekte gleich geblieben sind. 36,2 Prozent berichten von eher gesunkenen Budgets. 10,2 Prozent verzeichnen eher gestiegene Budgets.
Für 2025 fällt die Planung etwas weniger defensiv aus, bleibt aber vorsichtig. 42,1 Prozent sehen die Budgets im Vergleich zu 2024 gleichbleibend. 28,7 Prozent rechnen mit eher sinkenden Budgets. 18,1 Prozent gehen von eher steigenden Budgets aus.
Die Bewegung ist damit nicht dramatisch, aber erkennbar: Der Anteil der Unternehmen mit eher sinkenden Budgets geht von 36,2 Prozent im Rückblick auf 2024 auf 28,7 Prozent in der Planung für 2025 zurück. Der größte Block bleibt jedoch in beiden Jahren stabil: Rund vier von zehn Unternehmen halten ihre Budgets konstant. Es spricht für selektive Investitionen.
Beratung wird nicht wahllos ausgeweitet, sondern gezielter eingesetzt. Unternehmen behalten Budgets im Griff, setzen aber dort auf externe Unterstützung, wo der Nutzen erkennbar ist. Die Studie zeigt somit eine Professionalisierung der Nachfrage.
Was erfolgreiche Berater auszeichnet
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"Effektives Instandhaltungsmanagement"
„Ein effektives Instandhaltungs-, Anlagen- und Energie-Management mit Excellence-Anspruch ist in allen anlagenintensiven Unternehmen ein entscheidender Hebel für Wettbewerbsfähigkeit – gerade in unsicheren Zeiten mit großem Kosten- und Effizienzdruck."
Andreas Dankl, Gründer und Inhaber dankl+partner consulting
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"Fundierte IT-Strategie"
"Unser Ansatz verbindet fundierte IT-Strategie mit operativer Umsetzungskompetenz und stellt den Menschen als zentralen Erfolgsfaktor in den Mittelpunkt."
Tim Herbstrith, Manager Data & AI Detecon
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Praxisnahe Beratung"
„Wir denken Industrie voran – gerade im Maschinen- und Anlagenbau stehen wir seit Jahren für fachliche Expertise und praxisnahe Beratung. Wir kennen die Herausforderungen dieser Schlüsselbranche und liefern konkrete, belastbare Lösungen.“
ICON- Wirtschaftstreuhand-Team
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"Echte Umsetzungskompetenz"
„Gerade in einem wirtschaftlichen Umfeld, das Unternehmen vor immer neue Herausforderungen stellt, zeigt sich, dass verlässliche Partnerschaft, Transparenz und echte Umsetzungskompetenz den Unterschied machen.“
Wolfgang Fuchs, geschäftsführender Gesellschafter, SISCON
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"Schaffen Ergebnisse"
„Wir liefern nicht nur Konzepte, sondern schaffen Ergebnisse. Gemeinsam mit unseren Kunden entwickeln wir Lösungen, die nicht nur auf dem Papier funktionieren, sondern im Alltag nachhaltig greifen und die Wettbewerbsfähigkeit sichern.“
Matthias Ortner, Equity Partner Advicum Consulting
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"Klare Führung"
"Im Interimsmanagement verbinden wir Umsetzungskraft mit klarer Führung, übernehmen Verantwortung und sorgen dafür, dass Transformation nicht nur geplant, sondern konsequent realisiert wird.“
Wolfgang Rabl, CEO next level consulting
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"Schnelle Besetzung entscheidender Rollen"
"Mit über 1.500 Beraterinnen und Beratern in den Bereichen Interim Management, Consulting und Projektleitung unterstützen wir mittelständische und große Unternehmen bei der schnellen Besetzung entscheidender Rollen."
Vertrauen wird zur harten Währung
Das ist auch an den Kriterien ablesbar, die Unternehmen an Beratungsprojekte anlegen. Nach den Top-Kriterien folgen „vermittelt Sicherheit“ und „Ausfallsicherheit“ mit jeweils 56 Prozent. Das sind zentrale Vertrauensindikatoren. Wer Berater ins Unternehmen holt, öffnet interne Prozesse, Daten, Konflikte und Entscheidungsräume. Beratung ist damit ein Vertrauensgeschäft. Auch die einfache Kontaktaufnahme und die Umsetzungsgeschwindigkeit liegen mit jeweils 54 Prozent im oberen Mittelfeld.
Langfristiger Partner
Auffällig ist dabei die Balance zwischen Langfristigkeit und Pragmatismus. Einerseits zeigt die Beauftragungslogik klar in Richtung dauerhafterer Zusammenarbeit. Andererseits bleiben akute Probleme mit 23,2 Prozent eine relevante Hauptfunktion. Beratung ist also beides: strategische Begleitung und operative Intervention. Der Berater wird aber nicht erst gerufen, wenn etwas brennt. Er wird zunehmend dort eingesetzt, wo Unternehmen ihre künftige Handlungsfähigkeit sichern wollen.
Für die Beratungsunternehmen selbst bedeutet das eine Verschärfung der Anforderungen. Eine starke Präsentation genügt nicht. Die Unternehmen messen Beratung an mehreren Ebenen gleichzeitig: Kompetenz, Erfahrung, Branchenwissen, Aktualität, Qualität, Preis-Leistung, soziale Kompetenz und Angebotsklarheit.
Aus- und Weiterbildung in Österreich 2026
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