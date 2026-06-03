Der österreichische Consultingmarkt wirkt auf den ersten Blick wie ein Markt unter Druck: Budgets werden vorsichtiger geplant, Unternehmen schauen genauer auf Preis, Leistung und Verlässlichkeit, und Berater müssen heute mehr beweisen als bloß Methodenkompetenz. Doch die vorliegenden Ergebnisse der brandscore.at-Studie zum Consultingmarkt Österreich 2026 erzählen eine differenziertere Geschichte. Sie zeigen einen Markt, der erwachsener geworden ist.



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Externe Beratung ist in Österreich offenbar nicht mehr nur der Reflex auf akute Krisen, nicht mehr nur der schnelle Einkauf von Expertise, wenn im Unternehmen etwas blockiert oder kurzfristig gelöst werden muss. Das deutlichste Signal liefert die Frage nach der Art der Beauftragung: 21 Prozent der Befragten beauftragen externe Berater langfristig, weitere 43,2 Prozent eher langfristig. Fast zwei Drittel der Unternehmen sehen Beratung also zumindest tendenziell als dauerhaftere Begleitung nicht bloß als kurzfristigen Eingriff von außen.



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Das ist eine bemerkenswerte Verschiebung im Selbstverständnis des Marktes. Denn externe Beratung steht traditionell im Spannungsfeld zweier Erwartungen: Sie soll unabhängig genug sein, um eingefahrene Strukturen zu durchbrechen, aber nahe genug am Unternehmen, um tatsächlich Wirkung zu entfalten. Genau hier zeigt die Studie: Unternehmen suchen nicht den distanzierten Gutachter, der ein Konzept abliefert und wieder verschwindet. Sie suchen Kompetenz, Erfahrung vor Ort, Branchenkenntnis und Sicherheit. Der Berater wird zum Partner im Veränderungsprozess.