INDUSTRIEMAGAZIN: Frau Isopp, Herr Bürgler, die Rahmenbedingungen im Außenhandel ändern sich gefühlt minütlich. Was ist aktuell die größte Herausforderung für Unternehmen?

Astrid Isopp: Die größte Herausforderung ist die Gleichzeitigkeit mehrerer Krisen. Die Volatilität im Welthandel ist deutlich gestiegen und längst strukturell. Covid war nur der Anfang, danach folgten geopolitische Konflikte und nun verstärkt protektionistische Maßnahmen, insbesondere aus den USA, aber auch Gegenreaktionen aus anderen Ländern.



Nie mehr die wichtigsten News aus Österreichs Industrie verpassen? Abonnieren Sie unser Daily Briefing: Was in der Industrie wichtig wird. Täglich um 7 Uhr in ihrer Inbox. Hier geht’s zur Anmeldung!



Christian Bürgler: Oft unterschätzt wird, dass es nicht nur um Zölle geht. Alle Dimensionen des Handels sind betroffen: Dienstleistungen, Kapitalflüsse, Zahlungsströme. Unternehmen müssen daher ein System verstehen, das sich laufend verändert.

Haben Unternehmen darauf nicht längst Antworten gefunden? Stichwort Resilienz.

Isopp: Resilienz hilft, wird aber - wenn nicht richtig mit Bedeutung aufgeladen - überschätzt. Lieferketten lassen sich nicht kurzfristig neu aufsetzen. Neue Lieferanten brauchen Zeit, Kapital und Zertifizierungen. Gerade in Branchen wie Automotive verhindern langfristige Verträge schnelle Anpassungen. Unternehmen können reagieren, aber nicht beliebig flexibel sein.

Wie gehen Unternehmen also mit dieser Unsicherheit um?

Bürgler: Information ist der kritische Punkt. Entscheidungen basieren oft auf Daten mit kurzer Halbwertszeit. Gerade in den USA wird vieles angekündigt, aber erst später rechtlich konkret. Unternehmen müssen unterscheiden, was einerseits politisch kommuniziert wird und was andererseits dann wirklich gilt. Der Aufbau von Taskforces, die Informationen bündeln und bewerten, ist ein sinnvoller Schritt.