Der oberösterreichische Möbelhersteller Weissengruber, ansässig in Ried in der Riedmark, hat Insolvenz angemeldet. Dies gaben die Gläubigerverbände AKV und KSV1870 bekannt. Die Nachricht markiert einen weiteren Rückschlag für die Möbelbranche, die in den letzten Jahren mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert war. Die Insolvenz betrifft laut AKV 56 Mitarbeiter und 72 Gläubiger, während der KSV1870 von 55 Mitarbeitern und 70 Gläubigern spricht.

Die finanziellen Schwierigkeiten des Unternehmens sind ein Spiegelbild der aktuellen Herausforderungen in der Möbelindustrie. Gestiegene Lohn-, Material- und Energiekosten sowie eine hohe Zinsbelastung gelten laut AKV als Hauptgründe für die Insolvenz. Darüber hinaus hat der Möbelfachhandel in den vergangenen Jahren unter spürbaren Umsatzeinbrüchen gelitten, was die Lage weiter verschärfte.