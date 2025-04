Aufgrund akuter Liquiditätsengpässe beabsichtigt die BayWa, ihren Expansionskurs umzukehren und zahlreiche Auslandsbeteiligungen zu veräußern. Dieses Desinvestitionsprogramm zielt darauf ab, rund vier Milliarden Euro zu generieren, die hauptsächlich zur Schuldentilgung verwendet werden sollen.

Die finanzielle Schieflage der BayWa resultiert aus einer schnellen, kreditfinanzierten Expansion im vergangenen Jahrzehnt, die zu einer erheblichen Schuldenlast führte. Die Schuldenlast der BayWa, die sich auf über 5 Milliarden Euro beläuft, ist eine Folge der kreditfinanzierten Expansion unter der Führung des langjährigen Vorstandschefs Klaus Josef Lutz (2008–2023). Der Fokus lag dabei auf internationalen Beteiligungen, insbesondere in den Bereichen erneuerbare Energien, Agrarhandel und Obstproduktion. Beispiele hierfür sind der Erwerb von Cefetra, einem niederländischen Agrarhändler, und Turners & Growers, einem neuseeländischen Apfelproduzenten.

Diese Expansion wurde jedoch größtenteils kreditfinanziert, was die Schulden des Unternehmens auf über 5 Milliarden Euro anwachsen ließ. Steigende Zinsen und wirtschaftliche Herausforderungen verschärften die Situation. Die Zinszahlungen an die Banken haben sich von 2021 bis 2023 verdreifacht und beliefen sich zuletzt auf 362 Millionen Euro. In den ersten neun Monaten des Jahres 2024 verzeichnete die BayWa einen Nettoverlust von 640 Millionen Euro, was die Notwendigkeit drastischer Einschnitte unterstreicht.