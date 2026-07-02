Neckarsulm: Eine ruhige Stadt mit historischem Marktplatz, barocker Kirche und einem Konzern mit mehr als 185 Milliarden Euro Jahresumsatz. Von hier aus steuert die Schwarz Gruppe ihre rund 604.000 Mitarbeiter weltweit. An der Spitze steht Dieter Schwarz, 86, einer der reichsten Männer Deutschlands. Schwarz meidet die Öffentlichkeit, gibt keine Interviews, selbst Fotos von ihm sind Mangelware.

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Das Fundament seines Reichtums baute er in den 70er-Jahren: Schwarz übernimmt den Lebensmittelhandel seines Vaters, verlegt die Zentrale nach Neckarsulm und setzt auf Expansion um jeden Preis. Das Vorbild dafür liefern Karl und Theo Albrecht, die Aldi-Brüder, die zu dieser Zeit den deutschen Lebensmittelhandel revolutionieren. Schwarz übernimmt das Discounter-Prinzip – und skaliert es. Die Strategie geht auf: Im Geschäftsjahr 2025 macht die Schwarz-Gruppe 185,6 Milliarden Euro Umsatz. Aldi Nord und Aldi Süd kamen bereits 2023 zusammen auf rund 112 Milliarden Euro.