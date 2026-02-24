Die Präsentation des iPhone X im September 2017 war mehr als nur die Vorstellung eines neuen Smartphones. Es war das zehnte iPhone – und es brachte eine kleine Revolution mit.

Zum ersten Mal konnte man sein Handy einfach anschauen – und es öffnete sich. Face ID ersetzte den Fingerabdruck. Touch ID hatte ausgedient.

Was viele nicht wussten: Hinter dieser Magie steckte ein Sensor – entwickelt und produziert vom österreichischen Chip- und Sensorhersteller ams. Ein weltweit einzigartiger Multispektralsensor. Hochkomplex. Unsichtbar. Unverzichtbar.

„Ohne uns würde es das iPhone X überhaupt nicht geben“, sagte der damalige ams-CEO Alexander Everke. Und übertrieben war das nicht. Doch der technologische Ritterschlag hatte einen Preis: In Spitzenzeiten kamen rund 50 Prozent des Umsatzes von einem einzigen Kunden – Apple. Ein Traumkunde. Aber auch ein Klumpenrisiko mit Cupertino-Vorwahl.