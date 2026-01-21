Der Halbleiterkonzern AMS-Osram, mit Hauptsitz im steirischen Premstätten bei Graz, befindet sich in einer Phase der strategischen Neuausrichtung. In einer außerordentlichen Sitzung des Aufsichtsrats am Mittwoch wurde über mögliche Änderungen in der Eigentümerstruktur beraten. Ergebnisse wurden dabei nicht bekannt gegeben – laut Medienberichten sei mit konkreten Entscheidungen vorerst auch nicht zu rechnen.

Bereits zu Beginn der Vorwoche hatte das Unternehmen öffentlich gemacht, dass es angesichts seiner finanziellen Situation die Trennung von Geschäftsbereichen prüft. In einer offiziellen Pflichtmitteilung bestätigte der österreichisch-deutsche Konzern, dass fortgeschrittene Gespräche über den Verkauf einzelner Unternehmenssparten geführt würden.

Die geplanten Transaktionen sind Teil eines umfassenden Plans, der bereits im April 2025 vorgestellt wurde und auf eine beschleunigte Entschuldung des Unternehmens abzielt. Ziel sei es laut AMS-Osram, mit den Verkäufen mehr als 500 Millionen Euro an Erlösen zu erzielen. Der Abbau der Schulden steht damit klar im Vordergrund der aktuellen Maßnahmen.