Der steirisch-bayerische Chip- und Sensorenspezialist ams-Osram gibt sich gelassen gegenüber den neuen US-Importzöllen. „Wir sind nur gering betroffen“, erklärte CEO Aldo Kamper am Donnerstag in einer Telefonkonferenz. Das Unternehmen produziert Ersatzlampen für Autos direkt in den USA und kann bei in Europa gefertigten Halbleitern und LEDs höhere Zölle über Preisanpassungen an Kunden weiterreichen. Auch die Konkurrenz sitze im selben Boot.

Größere Sorgen bereitet Kamper jedoch der explodierende Goldpreis: Dieser habe das Unternehmen zuletzt im „niedrigen zweistelligen Millionenbereich“ belastet. Gold wird in der Halbleiterfertigung benötigt – und könnte so zum unerwarteten Kostentreiber für ams-Osram werden.

Immer top informiert über Österreichs Industrie? Jetzt unser Daily Briefing abonnieren – die wichtigsten News und Analysen, werktäglich um 7 Uhr direkt in Ihr Postfach.