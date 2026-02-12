Die Präsentation des iPhone X im September 2017 war mehr als nur die Vorstellung eines neuen Smartphones. Es war das zehnte iPhone – und es brachte eine kleine Revolution mit sich. Zum ersten Mal genügte ein Blick auf das Gerät, und es entsperrte sich. Face ID ersetzte den Fingerabdrucksensor. Touch ID hatte ausgedient.

Was viele damals nicht wussten: Hinter dieser scheinbar mühelosen Magie steckte ein hochkomplexer Multispektralsensor – entwickelt und produziert vom österreichischen Chip- und Sensorhersteller ams. Unsichtbar für die Nutzerinnen und Nutzer, technologisch jedoch unverzichtbar. „Ohne uns würde es das iPhone X überhaupt nicht geben“, sagte der damalige ams-CEO Alexander Everke. Eine selbstbewusste Aussage – aber keine Übertreibung.

Der technologische Ritterschlag hatte jedoch seinen Preis. In Spitzenzeiten stammten rund 50 Prozent des Umsatzes von einem einzigen Kunden: Apple. Ein Traumkunde. Aber auch ein erhebliches Klumpenrisiko.