US-Hyperscaler Data Center : Rechenzentren: Gibt es eine Alternative zu den US-Hyperscalern?

29.09.2025
Lesezeit: ca. 4 Minuten
Die digitale Wirtschaft wächst rasant – doch die Abhängigkeit von großen US-Hyperscalern weckt den Ruf nach europäischen Alternativen. Für Österreich und seine Data Center Landschaft geht es dabei nicht nur um Strom und verfügbare Flächen. Sondern auch um die Frage, wie Unternehmen ihre Daten souverän speichern und verarbeiten können.
A modern server room is bathed in blue neon light, highlighting rows of server racks. This image represents cutting-edge technology, data storage, and the digital infrastructure that powers the

Das Geschäft mit Rechenzentren ist international, und es ist häufig schwer nachzuvollziehen, in welchem Land Daten tatsächlich gespeichert werden. Spätestens seitdem US-amerikanischen CLOUD Act gelten auch die großen Hyperscaler nicht mehr als sicherer Hafen. 

- © Sutris - stock.adobe.com

Aktive Mitgliedschaft erforderlich

Das WEKA PRIME Digital-Jahresabo gewährt Ihnen exklusive Vorteile. Jetzt WEKA PRIME Mitglied werden!

Mockup von Multi-Channel Devices
Sie möchten diesen PRIME Artikel lesen?
Jetzt PRIME Kunde werden und gleich lesen ab € 1,00
Erstveröffentlichung
29.09.2025
Letzte Aktualisierung
29.09.2025
Wolfgang Korne