In den letzten Jahren war die Zahl der Unternehmensinsolvenzen in Österreich starken Schwankungen unterworfen. Nach einem historischen Tiefstand während der COVID-19-Pandemie (bedingt durch staatliche Hilfen und gesetzliche Erleichterungen) sind die Insolvenzzahlen zuletzt wieder deutlich gestiegen und haben teils Vorkrisenniveau übertroffen.

Aktuelle Zahlen: Im Jahr 2023 wurden in Österreich 5.338 Unternehmensinsolvenzen gezählt – das sind rund 13 % mehr als im Jahr 2022​. Damit entsprach 2023 etwa 15 Firmenpleiten pro Tag, so viele wie seit etwa einem Jahrzehnt nicht mehr​. Zum Vergleich: 2022 lag die Zahl der Insolvenzen bei 4.725 Fällen​. Dieser Anstieg markiert die Rückkehr bzw. Überkompensation des lange gedrückten Insolvenzgeschehens: Gegenüber dem Vorkrisenjahr 2019 (damals knapp 5.000 Fälle) bedeutete 2023 sogar ein Plus von etwa 7–10 %​. Für das Jahr 2024 deuten vorläufige Auswertungen auf einen weiteren Anstieg hin (bis zu ~23 % mehr Insolvenzen laut ersten Quartalen 2024), was ein neues Rekordniveau bedeuten könnte. Dies zeigt, dass nach Auslaufen der Corona-Hilfen viele „Zombie“-Unternehmen nun doch insolvenzreif wurden.

Betroffene Branchen: Die Insolvenzen verteilen sich nicht gleichmäßig über alle Branchen. 2023 besonders betroffen war der Dienstleistungssektor, gefolgt vom Handel und der Bauwirtschaft​. Im Handel etwa gab es 2023 insgesamt 988 insolvente Unternehmen – so viele wie seit Jahren nicht mehr​. Vor allem der Einzelhandel litt unter ausbleibenden Nachholeffekten nach der Pandemie, hohen Energiekosten und sinkender Konsumlaune​. Auch im Bausektor stieg die Zahl der Pleiten deutlich an; gestiegene Zinsen und Materialkosten sowie eine abflauende Baukonjunktur setzen viele Baufirmen unter Druck. Ebenfalls stark betroffen waren Beherbergung und Gastronomie, wo nach den schwierigen Corona-Jahren 2023 wieder viele Betriebe schließen mussten​. Tendenziell sind Branchen mit vielen Kleinstunternehmen (Gastronomie, Handel) insolvenzanfälliger, während z.B. Industrieunternehmen seltener, dann aber oft mit größeren Schadenssummen insolvent werden.

Regionale Unterschiede: Auch regional zeigen sich Unterschiede in der Insolvenzentwicklung. Grundsätzlich verzeichnet Wien als Wirtschafts- und Unternehmensmetropole die meisten Unternehmensinsolvenzen in absoluten Zahlen (2023: rund 1.182 eröffnete Insolvenzverfahren in Wien). Doch alle Bundesländer sahen 2023 einen Anstieg der Firmenpleiten gegenüber dem Vorjahr​. Die größten Zuwachsraten wurden in kleineren Bundesländern registriert – etwa im Burgenland (+27 %), in Kärnten (+26 %) und in Niederösterreich (+25 %)​. Diese prozentualen Sprünge sind zum Teil darauf zurückzuführen, dass 2022 dort sehr niedrige Fallzahlen verzeichnet wurden (Basiseffekt). In absoluten Zahlen nach Wien folgten 2023 Niederösterreich (~699 eröffnete Verfahren), Oberösterreich (~360) und die Steiermark (~430). Die regionale Insolvenzdichte hängt u.a. von der Unternehmensstruktur ab – in Wien dominieren Dienstleistungs- und Handelsbetriebe, während etwa Tirol und Salzburg durch Tourismus geprägt sind, was zu unterschiedlichen Insolvenzmustern führen kann.