In den sozialen Medien stößt die Dividendenpolitik von Stefan Pierer auf Kritik. Noch im April wurde eine Dividende von 50 Cent pro Aktie ausgeschüttet, was ein Unternehmenssprecher verteidigt: "Sie wurde für das vergangene Geschäftsjahr ausgezahlt und trotz des Rekordjahrs 2023 deutlich reduziert, weil absehbar war, dass 2024 anspruchsvoller wird." Ein Rückgang der Verkaufszahlen in diesem Ausmaß sei jedoch nicht vorhersehbar gewesen, heißt es in den "Oberösterreichischen Nachrichten".

>>> Stefan Pierer: Der Mann hinter der Kultmarke KTM

Die derzeitige Krise trifft Stefan Pierer genau zu seinem 68. Geburtstag, den er am vergangenen Montag feierte. Wie er selbst sagt, kämpft er nun "um sein Lebenswerk". Untätigkeit kann man ihm dabei nicht vorwerfen: Gemeinsam mit Red-Bull-Erben Mark Mateschitz übernahm Pierer die Mehrheit an Rosenbauer. Zudem ist er Mitglied in den Aufsichtsräten von Mercedes-Benz, Pankl Racing Systems und SHW. Darüber hinaus bekleidet er das Amt des Vorsitzenden des Universitätsrats der Montanuniversität Leoben, wo der gebürtige Obersteirer auch sein Studium der Betriebs- und Energiewirtschaft abgeschlossen hat.

Die wirtschaftlichen Probleme haben auch Auswirkungen auf die Rennsport-Abteilung in Munderfing. Trotz 13 WM-Titeln in diesem Jahr wird die Zahl der Werksfahrer bei der Rallye Dakar reduziert. KTM-Sportchef Pit Beirer kündigte an, die Aktivitäten der Marken GasGas und Husqvarna zu straffen und Moto3 sowie Moto2 künftig als kostendeckende Kundengeschäfte zu führen.