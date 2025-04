Die Möbelkette Kika/Leiner hat ihren Mitte November eingebrachten Sanierungsplan zurückgezogen und Konkurs angemeldet. Insolvenzverwalter Volker Leitner erklärte, dass der vorhandene Warenbestand nun abverkauft werde. Dies bedeutet, dass nach Abschluss des strukturierten Verwertungsprozesses die verbleibenden 17 Filialen geschlossen werden und somit rund 1.350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verlieren.

>>> Zweite Insolvenz - Kika/Leiner verliert massiv an Marktanteilen

Kika/Leiner befindet sich seit mehreren Jahren in der Krise, mit drei Eigentümerwechseln seit 2013. Im Jahr 2023 verkaufte Rene Benkos Signa-Gruppe die Kika/Leiner-Immobilien an die Grazer Supernova und das operative Möbelgeschäft an den Handelsmanager Hermann Wieser. Kurz darauf meldete das Unternehmen Insolvenz an, wobei 23 von 40 Filialen im Zuge der ersten Sanierung geschlossen wurden.