Seit Anfang April greift in Österreich eine neue Preisregelung für Diesel und Benzin. Die sogenannte Spritpreisbremse soll die Kosten an den Tankstellen um rund zehn Cent je Liter drücken. Politisch ist das Instrument als Reaktion auf den jüngsten Preisschub infolge der Krise im Nahen Osten gedacht; volkswirtschaftlich soll es vor allem verhindern, dass die stark gestiegenen Treibstoffkosten die Inflation weiter anheizen. Beschlossen wurde die Maßnahme Ende März im Nationalrat und Bundesrat, die Verordnungen traten mit 1. April 2026 in Kraft; an den Zapfsäulen sollte die Entlastung ab 2. April um 12 Uhr sichtbar werden.

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Der Mechanismus dahinter ist zweistufig. Erstens wird die Mineralölsteuer befristet um fünf Cent je Liter gesenkt. Zweitens werden krisenbedingte Margen entlang der Treibstoff-Wertschöpfungskette begrenzt; auch hier ist ein Effekt von fünf Cent je Liter vorgesehen. Zusammengenommen ergibt sich daraus der politisch angekündigte Zielwert von zehn Cent pro Liter. Konkret wurden die Steuersätze laut Wirtschaftskammer bei Benzin von 482 auf 432 Euro je 1.000 Liter und bei Gasöl von 397 auf 347 Euro je 1.000 Liter reduziert. Die Bundesregierung betont zugleich, dass die staatlichen Mehreinnahmen aus der Umsatzsteuer auf diese Weise an die Konsumentinnen und Konsumenten zurückgegeben werden sollen.