Spritpreise | Diesel | Benzin | Spritpreisbremse : Spritpreisbremse: Warum der Rabatt an vielen Tankstellen kleiner ausfallen dürfte
Seit Anfang April greift in Österreich eine neue Preisregelung für Diesel und Benzin. Die sogenannte Spritpreisbremse soll die Kosten an den Tankstellen um rund zehn Cent je Liter drücken. Politisch ist das Instrument als Reaktion auf den jüngsten Preisschub infolge der Krise im Nahen Osten gedacht; volkswirtschaftlich soll es vor allem verhindern, dass die stark gestiegenen Treibstoffkosten die Inflation weiter anheizen. Beschlossen wurde die Maßnahme Ende März im Nationalrat und Bundesrat, die Verordnungen traten mit 1. April 2026 in Kraft; an den Zapfsäulen sollte die Entlastung ab 2. April um 12 Uhr sichtbar werden.
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Der Mechanismus dahinter ist zweistufig. Erstens wird die Mineralölsteuer befristet um fünf Cent je Liter gesenkt. Zweitens werden krisenbedingte Margen entlang der Treibstoff-Wertschöpfungskette begrenzt; auch hier ist ein Effekt von fünf Cent je Liter vorgesehen. Zusammengenommen ergibt sich daraus der politisch angekündigte Zielwert von zehn Cent pro Liter. Konkret wurden die Steuersätze laut Wirtschaftskammer bei Benzin von 482 auf 432 Euro je 1.000 Liter und bei Gasöl von 397 auf 347 Euro je 1.000 Liter reduziert. Die Bundesregierung betont zugleich, dass die staatlichen Mehreinnahmen aus der Umsatzsteuer auf diese Weise an die Konsumentinnen und Konsumenten zurückgegeben werden sollen.
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Diesel und Benzin in Österreich: Warum die Preisbremse nur unter strengen Bedingungen greift
Die Preisbremse greift allerdings nicht automatisch in jeder Marktlage. Die gesetzliche Konstruktion sieht einen Eingriff nur dann vor, wenn die im Weekly Oil Bulletin der Europäischen Kommission ausgewiesenen Nettopreise für Benzin oder Diesel innerhalb von zwei Monaten um mehr als 30 Prozent steigen. Nach Angaben der E-Control war diese Schwelle Ende März erreicht: Beim Super lag der Netto-Preis 38,8 Prozent, beim Diesel 54 Prozent über dem Vergleichswert von acht Wochen zuvor. Die Spritpreisbremse ist damit kein permanenter Preisdeckel, sondern ein Kriseninstrument mit klar definiertem Auslöser.
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Genau darin liegt aber auch ihre wichtigste Einschränkung. Der angekündigte Abschlag von zehn Cent ist kein einheitlicher Rabatt, der an jeder Zapfsäule in exakt gleicher Höhe ankommt. Die E-Control weist ausdrücklich darauf hin, dass Konsumentinnen und Konsumenten die Senkung nicht automatisch bei jeder Tankstelle sehen werden. Grund dafür sind unterschiedliche Liefer- und Konzernstrukturen, individuelle Preisobergrenzen und Ausnahmen in der Verordnung. Betroffen sind vor allem vertikal integrierte Unternehmen sowie nicht integrierte Betreiber mit mindestens 30 Tankstellen; kleinere unabhängige Betreiber und Autobahntankstellen sind ausgenommen. Freie Tankstellen können verbilligte Preise zudem erst weitergeben, wenn sie selbst entsprechend günstiger eingekauft haben.
Spritpreise an Tankstellen: Weshalb die Entlastung kleiner ausfallen kann als angekündigt
Diese Differenz zwischen politischer Ankündigung und realer Wirkung erklärt auch, warum die Maßnahme schon zum Start nüchtern beurteilt werden muss. Vor dem Inkrafttreten lagen die Preise weiter auf sehr hohem Niveau: Laut ORF unter Berufung auf E-Control-Daten kostete ein Liter Diesel am 1. April im österreichweiten Median 2,199 Euro, Superbenzin 1,869 Euro. Die Entlastung setzt also auf einem bereits stark erhöhten Preisniveau an. Dass die Märkte weiter volatil bleiben, zeigte sich unmittelbar danach: Für den 4. April meldete die E-Control laut ORF bereits wieder Durchschnittspreise von 2,209 Euro für Diesel und 1,788 Euro für Super.
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Makroökonomisch rechnen Fachleute dennoch mit einem messbaren Effekt. Der WIFO-Experte Michael Böheim sagte laut ORF, der Eingriff dürfte trotz zahlreicher Ausnahmeregeln einen positiven Einfluss auf die Preisentwicklung haben und die Inflationsrate um etwa einen Viertel-Prozentpunkt dämpfen. Das ist nicht spektakulär, aber in einer Phase, in der Energiepreise rasch in andere Bereiche der Wirtschaft durchschlagen können, durchaus relevant. Die Bundesregierung argumentiert entsprechend: Ziel sei weniger eine dauerhafte Verbilligung von Mobilität als das Abfedern eines zusätzlichen Inflationsschubs.
Preisbremse für Sprit: Warum hohe Kosten und Inflation trotzdem Thema bleiben
Auffällig ist, dass die Regierung den Eingriff klar von der Frage der Versorgungssicherheit trennt. Trotz der angespannten Lage auf den internationalen Energiemärkten sieht sie keinen akuten Treibstoffmangel und plant daher keine neue Energiesparkampagne. Das steht in einem gewissen Kontrast zu Empfehlungen der Internationalen Energieagentur, die angesichts der Störungen am Ölmarkt auf nachfrageseitige Maßnahmen verweist, etwa niedrigere Tempolimits, mehr öffentlichen Verkehr und andere Instrumente zur Senkung des Ölverbrauchs. Österreich setzt damit vorerst auf Preisintervention statt auf staatlich verordnete Verbrauchsreduktion.
Genau hier beginnt die grundsätzliche Debatte über die Wirksamkeit der Spritpreisbremse. Der VCÖ verweist auf Basis von Statistik-Austria-Daten darauf, dass der reale Verbrauch von Diesel-Pkw österreichischer Haushalte in den vergangenen 25 Jahren kaum gesunken ist: von 7,0 auf 6,4 Liter pro 100 Kilometer. Bei Benzin-Pkw fiel der Rückgang deutlicher aus, liegt mit 6,7 Litern aber ebenfalls weit über dem einst versprochenen 3-Liter-Auto. Als einen Grund nennt der VCÖ den Trend zu größeren und schwereren Fahrzeugen; seit 2010 wurden demnach in Österreich 1,3 Millionen SUV neu zugelassen. Aus dieser Perspektive ist die Spritpreisbremse zwar eine kurzfristige Entlastung, sie ändert aber nichts an jenem strukturellen Problem, das hohe Spritkosten immer wieder verschärft: dem hohen Verbrauch der Fahrzeugflotte.
Österreichs Spritpreise im EU-Vergleich: Warum Diesel und Benzin nur kurzfristig entlastet werden
Auch der europäische Vergleich stützt diese Einordnung. Im Jahresschnitt 2025 lag Österreich laut VCÖ mit 1,52 Euro für Eurosuper und 1,54 Euro für Diesel im EU-Mittelfeld; die höchsten Preise wurden in Dänemark registriert. Das heißt: Österreich war vor dem aktuellen Preisschub kein Hochpreisland an der Zapfsäule. Die jetzige Maßnahme ist daher vor allem als Reaktion auf einen akuten geopolitischen Preissprung zu verstehen, nicht als Korrektur eines dauerhaft überhöhten heimischen Preisniveaus.
Hinzu kommt die Befristung. Die gesetzlichen Grundlagen für die Eingriffe laufen automatisch Ende 2026 aus. Die nun erlassenen Verordnungen gelten nach Angaben der Wirtschaftskammer zunächst bis 30. April 2026. Das unterstreicht den Charakter der Spritpreisbremse als temporäres Kriseninstrument. In der Summe ist sie daher am besten als kurzfristiges Preis- und Inflationsventil zu lesen: Sie kann die Teuerung dämpfen und Autofahrerinnen und Autofahrern einen Teil des jüngsten Preisschubs abnehmen. Sie ersetzt aber weder eine Strategie zur Senkung des Verbrauchs noch eine Politik, die Österreich widerstandsfähiger gegen internationale Ölpreisschocks macht. Diese Schlussfolgerung ist eine Einordnung auf Basis der befristeten Ausgestaltung der Maßnahme, der offiziellen Ausnahmen und der Verbrauchsdaten.