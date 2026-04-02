Die Europäische Kommission hat einen ersten Vorschlag zur Reform des europäischen Emissionshandels vorgelegt. Kern der Initiative ist eine Änderung der Marktstabilitätsreserve im EU-Emissionshandelssystem (ETS), mit der starke Ausschläge beim CO₂-Preis begrenzt und die Vorhersehbarkeit des Marktes verbessert werden sollen. Der Schritt folgt auf einen Auftrag des Europäischen Rates vom 19. März 2026, wonach die Kommission das ETS bis spätestens Juli 2026 überprüfen soll, um die Volatilität des CO₂-Preises zu senken und dessen Auswirkungen auf Strompreise und Lieferketten abzufedern.

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Nach dem Kommissionsvorschlag sollen Emissionszertifikate, die in der Marktstabilitätsreserve oberhalb der Schwelle von 400 Millionen Zertifikaten liegen, künftig nicht mehr automatisch gelöscht werden. Stattdessen sollen sie als Puffer im System verbleiben. Die Kommission begründet das damit, dass der historische Überschuss am Markt inzwischen weitgehend abgebaut worden sei und die Reserve nun stärker dazu dienen müsse, Liquidität, Stabilität und langfristige Berechenbarkeit zu sichern.