Wasserstoff gilt in Österreich als möglicher Baustein für ein künftig klimaverträglicheres Stromsystem. Die österreichische Wasserstoffstrategie sieht seinen Einsatz vor allem dort vor, wo sich Emissionen nur schwer anders vermeiden lassen; zugleich läuft die Debatte, welche Rolle wasserstofffähige Gaskraftwerke künftig für Versorgungssicherheit und flexible Stromerzeugung spielen sollen. Netzbetreiber und Energiebranche verweisen dabei auf den Bedarf an gesicherter Leistung in Zeiten mit wenig Wind- und Sonnenstrom.

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Mit der politischen Strategie wächst aber auch der Druck auf die Technik. Denn Wasserstoff ist nicht nur ein möglicher Energieträger für eine dekarbonisierte Stromerzeugung, sondern stellt hohe Anforderungen an Werkstoffe. Das Fraunhofer-Institut für Werkstoffmechanik IWM in Freiburg hat nun ein Prüfverfahren vorgestellt, mit dem sich die thermomechanische Ermüdung von Turbinenwerkstoffen unter Wasserstoffeinfluss realitätsnäher untersuchen lässt. Das Institut berichtete darüber am 25. März 2026.