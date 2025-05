Trotz der kurzfristigen Herausforderungen setzt SBO weiter auf seine langfristige Unternehmensstrategie, die unter anderem die Diversifizierung in neue Industriesektoren, die Expansion in wachstumsstarke Märkte sowie Investitionen in technologische Führungspositionen umfasst.

Ein zentrales Zukunftsfeld sieht Mader in der Geothermie. „Geothermie-Bohrungen könnten mit Produkten, die in der Öl- und Gasindustrie eingesetzt werden, durchgeführt werden“, erklärte er. Auch wenn es bisher „noch nicht viele“ Aufträge in diesem Bereich gebe, sieht der SBO-Chef hier langfristig großes Wachstumspotenzial. Ziel sei es, mit Zukäufen in anderen Industriebereichen die Abhängigkeit von der Öl- und Gasbranche zu reduzieren. Konkrete Übernahmeziele nannte Mader nicht, verwies jedoch auf die liquiden Mittel von 323 Millionen Euro, die hierfür zur Verfügung stehen.