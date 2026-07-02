INDUSTRIEMAGAZIN DEFENCE: Herr Nigl, Bressner positioniert Defense Computing als IT für missionskritische Anwendungen. Wo sehen Sie aktuell die stärkste Nachfrage: Landfahrzeuge, maritime Systeme, Aerospace oder stationäre Sicherheitsinfrastrukturen?

Benjamin Nigl: Die stärkste Nachfrage sehen wir ganz klar bei mobilen und autonomen Einheiten, insbesondere bei Landfahrzeugen wie UGVs, Einsatzfahrzeugen, mobilen Gefechtsständen sowie im Aerospace-Bereich (UAVs, Drohnen, Anm.). In diesen Einsatzfeldern gibt es schlichtweg keine verlässliche Anbindung an zentrale Rechenzentren.



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Die operativen Entscheidungen müssen ohne Latenz direkt am „Point of Action“ getroffen werden, selbst dann, wenn Satellitensignale gestört oder Netzwerke ausgefallen sind. Stationäre und maritime Systeme sind ebenfalls wichtige Märkte, aber der größte Innovationsdruck liegt aktuell bei den hochmobilen Edge-Plattformen.

Rugged Hardware ist im militärischen Umfeld kein neues Thema. Was hat sich durch Edge Computing, KI-Inferenz und Echtzeit-Datenverarbeitung an den Anforderungen verändert?

Nigl: Früher reichte für militärische IT ein robuster Rechner, der vergleichsweise einfache Steuerungsbefehle oder rudimentäre Kommunikationsaufgaben ausführte. Heute sprechen wir von komplexer Sensorfusion (LiDAR, Radar, Video, Anm.) und KI-gestützter Objekterkennung in Echtzeit. Die anfallenden Datenmengen sind gigantisch. Die massive Rechenleistung, die vor wenigen Jahren noch in klimatisierten Serverräumen Platz fand, muss heute in kompakten, vibrationsresistenten Gehäusen direkt im Feld funktionieren und das autonom und ausfallsicher.

Sie nennen Rugged Embedded PCs, Edge-KI-Systeme, GPU-Computer, KI-Server und Panel-PCs als Teil des Portfolios. Welche Systeme sind derzeit besonders gefragt?

Nigl: Gefragt sind Systeme, die enorme GPU-Rechenleistung mit maximaler Widerstandsfähigkeit in extremen Umgebungen kombinieren.

Viele Anwendungen im Verteidigungsbereich hängen an Normen wie MIL-STD-810, MIL-STD-461 oder IP-Schutzklassen bis IP69K. Wie aufwendig ist es, zivile Industriehardware auf solche Anforderungen hin zu entwickeln und zu validieren?



Nigl: Der Aufwand ist massiv. Sie können nicht einfach zivile COTS-Hardware in ein Metallgehäuse stecken und hoffen, dass sie im Einsatz funktioniert. Um Normen wie MIL-STD-461G (Elektromagnetische Verträglichkeit, Anm.), MIL-STD-1275D (Fahrzeugstromnetze) oder MIL-STD-810H (Stöße, Vibrationen, Temperaturen) zu erfüllen, sind oft komplett neue Platinendesigns und spezielle, rüttelfeste Steckverbinder wie etwa B. M12 oder D38999 nötig. Hinzu kommen aufwendige Patente für die Wärmeabfuhr in passiv gekühlten Systemen und die enge Begleitung der intensiven Testlab-Validierungen.

Bressner spricht von kundenspezifischen Gehäusen, flexiblen I/O-Konfigurationen, GPU-Integration und unterschiedlichen Kühlkonzepten. Wie stark unterscheiden sich Defence-Projekte in der Praxis von klassischen Industrie-PC-Projekten?

Nigl: In der klassischen Automatisierungsindustrie haben wir oft halbwegs kontrollierte Umgebungen wie Schaltschränke oder Fabrikhallen. Im Defence-Sektor arbeiten wir nicht nur gegen Schmutz und Vibration, sondern unterliegen extremen SWaP-Restriktionen (Size, Weight, Power, Anm.) und völlig neuen Sicherheitsanforderungen. Dazu gehören der strikte Schutz vor elektromagnetischer Abhörbarkeit (EMV), Zeroization-Konzepte (schnelle, unwiderrufliche Datenlöschung im Notfall, Anm.) und physischer Manipulationsschutz. Oft werden hermetisch dichte IP69K-Gehäuse gefordert, die selbst im laufenden Betrieb Hochdruckreinigern oder stärkstem Wüstensand trotzen.