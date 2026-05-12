KI in der Industrie : KI in der Industrie: Endress+Hauser-Manager warnt vor gefährlichem Irrtum

12.05.2026
Lesezeit: ca. 4 Minuten
KI verspricht der Industrie weniger Ausfälle, schnellere Wartung und mehr Effizienz. Doch Endress+Hauser-Manager Rolf Birkhofer warnt vor einem gefährlichen Irrtum: Autonome Anlagen brauchen klare Grenzen – und genau dort entscheidet sich, wer künftig wettbewerbsfähig bleibt.
Endress+Hauser Rolf Birkhofer

Rolf Birkhofer, Geschäftsführer E+H Digital Solutions: "Wir reden seit 2015 davon, Ethernet auch in der Prozesstechnik ins Feld zu bringen. Jetzt, zehn Jahre später, ist es tatsächlich eine praktikable Technik geworden"

- © Endress+Hauser

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Erstveröffentlichung
12.05.2026
Letzte Aktualisierung
12.05.2026
Wolfgang Korne