Oktober 2025, Washington: Jensen Huang, Chef von Nvidia, betritt die Bühne. Nvidia ist da längst einer der mächtigsten Konzerne der Welt, getragen vom Boom um Künstliche Intelligenz. Doch Huang spricht nicht zuerst über Rechenzentren oder Grafikkarten. Er spricht über Telekommunikation. Und er kündigt an, dass Nvidia 1 Milliarde US-Dollar in Nokia investiert. Zugleich vereinbaren beide Unternehmen eine strategische Partnerschaft für KI-gestützte Mobilfunknetze. Reuters zufolge sichert sich Nvidia damit einen Anteil von 2,9 Prozent an dem finnischen Konzern.

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Das ist aus mehreren Gründen bemerkenswert. Nokia war einst der dominierende Name im Mobilfunk, dann ein Symbol für den Absturz eines ehemaligen Marktführers. Zwischen Hochphase und Krise liegen nur wenige Jahre. Um 2000 stand Nokia für den europäischen Technologieaufstieg wie kaum ein anderes Unternehmen: zeitweise mit mehr als 4 Prozent Anteil am finnischen Bruttoinlandsprodukt und rund 70 Prozent der Börsenkapitalisierung in Helsinki. In der Handywelt lag der Konzern damals bei über 40 Prozent Marktanteil.