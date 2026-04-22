Nokia KI-Mobilfunknetze : Nokia-Comeback: Vom Smartphone-Verlierer zum heimlichen KI-Gewinner

22.04.2026
Lesezeit: ca. 5 Minuten
Nokia galt nach dem Absturz im Smartphone-Markt für viele als erledigt. Jetzt investiert ausgerechnet Nvidia 1 Milliarde Dollar in den finnischen Konzern – und macht ihn zum möglichen Schlüsselspieler der KI-Infrastruktur. Wie es zu diesem überraschenden Comeback kam und warum Nokia plötzlich wieder strategisch wichtig ist
Nokia Funknetze Smartphone

Nokia rückt wieder ins Zentrum der Tech-Welt: Der frühere Handy-Gigant will bei KI-gestützten Mobilfunknetzen eine Schlüsselrolle spielen.

- © Industriemagazin (KI-generiert)

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Erstveröffentlichung
22.04.2026
Letzte Aktualisierung
22.04.2026
Dominique Otto