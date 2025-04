Der Gaslieferstopp der russischen Gazprom an den österreichischen Energiekonzern OMV dürfte für die Haushalte und die Industrie in Österreich kurzfristig keine gravierenden Folgen haben. "Mit spürbaren Preissteigerungen ist in der kommenden Heizsaison nicht zu rechnen", erklärte E-Control-Ökonom Johannes Mayer am Samstag. Märkte hätten die Entwicklung erwartet, was größere Preissprünge unwahrscheinlich mache. Weiterhin fließt Gas aus Russland nach Österreich – allerdings nicht an die OMV.

>>> "Es ist vorbei": Ukraine bekräftigt Gas-Stopp ab Anfang 2025

Am Großhandelsmarkt stieg der Gaspreis am Freitag kurzzeitig auf knapp 47 Euro pro Megawattstunde (MWh), normalisierte sich jedoch schnell auf das Niveau vor dem Lieferstopp, der seit Samstagmorgen, 6 Uhr, in Kraft ist.



Energieministerin Leonore Gewessler (Grüne) bestätigte im Ö1-„Mittagsjournal“, dass es aktuell keine Hinweise auf drastische Preissteigerungen gebe. Sie hob die Bedeutung der geplanten Abschaffung der deutschen Gasspeicherumlage hervor, die gemeinsam mit deutschen Partnern umgesetzt werden solle.

Die langfristige Preisentwicklung – über den Winter 2024/2025 hinaus – bleibt laut Mayer schwer vorhersehbar. „Die Märkte sind nervös, aber derzeit wird von stabilen Preisen bis Ende 2024 ausgegangen“, so der Experte.



Der frühere OMV-Chef Gerhard Roiss warnte hingegen vor möglichen Preisanstiegen und forderte Gegenmaßnahmen. Im ORF-Radio schlug er vor, Teile der österreichischen Gasreserven freizugeben, um das Angebot zu erhöhen und Preisspitzen abzufedern. Ministerin Gewessler lehnte diesen Vorschlag mit dem Verweis auf die Wichtigkeit eines Sicherheitspolsters ab: „Das sollten wir ohne Not nicht aufgeben.“