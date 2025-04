CEO Alfred Stern: „OMV hat in einem herausfordernden Marktumfeld im dritten Quartal ein robustes Ergebnis erzielt. Unser Cashflow erwies sich als stark und die Bilanz als solide. Es war das zweiten Quartal in Folge mit einer Erholung unseres Segments Chemicals, das von einer verbesserten Ertragslage profitiert hat. Während das Ergebnis von Fuels & Feedstock durch niedrigere Raffinerie-Referenzmargen belastet wurde, verzeichnete das Segment Energy geringere Verkaufsmengen. Dies war vor allem bedingt durch Ausfälle in Libyen infolge politischer Auseinandersetzungen. Auch im dritten Quartal haben wir uns weiter auf unsere Transformation konzentriert. Alle drei Geschäftsbereiche tragen kontinuierlich zur Umsetzung der Ziele unserer Strategie 2030 bei. Damit bleibt OMV auf Kurs. Unsere Finanzstärke unterstützt die Entwicklung von OMV zu einem integrierten Unternehmen für nachhaltige Chemikalien, Kraftstoffe und Energie.“

>>> OMV-Chef Stern: "Nicht länger abhängig von den Lieferungen durch Gazprom"

Das CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten - eine um Lagerbewertungseffekte bereinigte Kennzahl - ging um 21 Prozent auf 1,051 Mrd. Euro zurück. Verantwortlich dafür seien deutlich geringere Beiträge der Bereiche Fuels & Feedstock sowie Energy. Diese Rückgänge seien teilweise durch ein deutlich stärkeres Chemicals-Ergebnis kompensiert worden, heißt es in der Mitteilung. Über alle drei Quartale betrachtet ging das CCS Operative Ergebnis vor Sondereffekten um 18 Prozent auf 3,766 Mrd. Euro zurück.