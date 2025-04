Der Insolvenzverwalter Peter Vogl wies das von Whitebox unterbreitete Alternativangebot zurück und erklärte, es sei "nach dem anwendbaren österreichischen Recht nicht umsetzbar". Zudem würde das Angebot den Gläubigern nur dann eine Verbesserung ermöglichen, "wenn sie im ersten Schritt auf ihre Quote verzichten und zudem eine Nachfinanzierung zur Verfügung stellen", so Vogl. Er warnte weiter: "Wenn in der Hoffnung auf diesen Vorschlag eine Ablehnung des Sanierungsplans erfolgt, besteht das Risiko eines Konkurses und damit der Zerschlagung." Im Falle eines Konkurses könnten die Gläubiger lediglich mit einer Quote von 15 Prozent rechnen.

Der Investorenprozess befindet sich laut Unternehmensangaben in der entscheidenden Phase. Die Tagsatzung zur Abstimmung über den Sanierungsplan ist für den 25. Februar am Landesgericht Ried im Innkreis angesetzt. Bis Ende Februar soll zudem die Finanzierung für die Wiederaufnahme der Produktion gesichert sein. Derzeit ruht die Produktion im KTM-Werk, ein Neustart ist für den 17. März geplant.