Das Team des designierten US-Präsidenten Donald Trump plant laut einem aktuellen Strategiepapier eine drastische Wende in der Förderung der Elektromobilität in den USA. Anreize für den Kauf von Elektroautos sollen gestrichen und die Unterstützung für den Aufbau einer Ladeinfrastruktur zurückgenommen werden. Stattdessen sollen die finanziellen Mittel gezielt in die Produktion von Batteriematerialien fließen. Dies geht aus einer Vorlage des Trump-Übergangsteams hervor, die der Nachrichtenagentur Reuters vorliegt.

Batterien und die dafür benötigten Materialien spielen laut dem Dokument eine entscheidende Rolle in der Rüstungsindustrie. „Batterien, Batteriematerialien und andere Komponenten seien wichtig für die Rüstungsproduktion, Elektroautos und Ladestationen seien es nicht“, heißt es in der Vorlage.