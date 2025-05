Aktuell sei er beim Einarbeiten in den neuen Job, sagt Christian Schreiberhuber. Mit ihm als neuem Finanzchef holt Steyr Arms einen erfahrenen Manager an Bord. Schreiberhuber bringt 25 Jahre Erfahrung als CFO und CEO in internationalen Unternehmen mit. Seit 2015 managte er er beim Waldviertler Automobilzulieferer Pollmann die Finanzen, 2023 wurde er Pollmann-CEO. Der Automobilzulieferer startete mit einer neuen Führung ins Jahr.

Per 1. Juni ist Schreiberhuber nun neuer Finanzchef beim Langwaffenhersteller sowie der ebenfalls zum RSBC Defence-Fonds gehörenden slowenischen AREX, einem Hersteller von Pistolen und Schutzwesten. Damit managt er die Finanzen des gesamten Defence-Bereichs einer privaten Investmentgruppe, die 1998 von Robert Schönfeld gegründet wurde, um das Portfolio des von der tschechischen Republik restituierten Familienvermögens zu verwalten.

Wie Christian Schreiberhuber, der den Grundwehrdienst geleistet hat und passionierter Jäger ist, in den Defence-Bereich passt? Sehr gut, sagt Schreiberhuber. Er komme in ein Unternehmen mit sehr flachen Hierarchien und es reize ihn die durch die Börsenotierung völlig andere Publizitätspflicht als bei Pollmann, "die mir nicht fremd ist", so Schreiberhuber. Die Vision des Unternehmens, dessen Produkte, die Branche und die handelnden Personen imponieren ihm. Schreiberhuber soll die internationale Expansion von Steyr Arms und AREX, vor allem auf dem wichtigen US-Markt, steuern.



„Christian Schreiberhuber ist ein erfahrener Manager mit ausgezeichneten Kenntnissen im Finanzmanagement und in der strategischen Restrukturierung von Unternehmen mit Schwerpunkt auf der Maximierung von Synergien. Seine Erfahrung in der Post-Merger-Integration und Prozessoptimierung wird sowohl für Steyr Arms als auch für AREX von großem Nutzen sein. Das insbesondere im Zusammenhang mit den bevorstehenden Akquisitionen", sagt Milan Šlapák, CEO von Steyr Arms.

Steyr Arms ist Teil des RSBC Defence Investmentfonds, der sich auf die Verteidigungsindustrie und strategische Technologien konzentriert. Das Unternehmen baut seine Präsenz auf dem US-Markt im Rahmen seiner „Go West“-Strategie mit einer eigenen Produktionsstätte in Alabama aus. Kernbereich von Steyr Arms sind die Bereiche Military & Law Enforcement, sowie Sport- und Jagdwaffen. AREX, ebenfalls Teil des RSBC Defence-Fonds, ist auf die Herstellung von Trainingsmunition, Pistolen und Patronengurte spezialisiert. Derzeit entwickelt Steyr Arms gemeinsam mit AREX eine neue Pistolenreihe. Beide Marken profitieren von Synergien und gemeinsamen Produktionskapazitäten, was ihre Position auf den globalen Märkten stärkt.