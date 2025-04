Ein zentraler Faktor ist die funktionale Sicherheit, die nach ISO 26262 weltweit höchste Maßstäbe setzt. Europäische Unternehmen wie TTTech Auto sind führend in der Entwicklung sicherheitskritischer Middleware, die auch in der Luft- und Raumfahrt eingesetzt wird. Auch im Bereich Cybersecurity setzt Europa mit der UNECE WP.29 Verordnung und ISO 21434 Maßstäbe für den Schutz vor Hackerangriffen in vernetzten Fahrzeugen. Ein weiterer essenzieller Aspekt ist der Datenschutz. Die strengen Vorgaben der DSGVO haben europäische Firmen gezwungen, von Beginn an sichere und datenschutzfreundliche Technologien zu entwickeln – ein Vorteil auf globalen Märkten, in denen ähnliche Vorschriften zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Diese hohen Sicherheits- und Qualitätsstandards machen europäische Technologien besonders attraktiv für Automobilhersteller weltweit. Während andere Regionen nachträglich Sicherheitslösungen integrieren müssen, bieten europäische Firmen von Anfang an ausgereifte, regelkonforme und zukunftssichere Systeme an. In Kombination mit gezielter Förderung und starken Industriekooperationen sichert sich Europa damit eine führende Position im SDV-Sektor – trotz oder gerade wegen seiner hohen Regulierungsdichte.