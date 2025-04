Der traditionsreiche Autositzhersteller Recaro mit Sitz in Kirchheim unter Teck (Kreis Esslingen) wird von der italienischen Proma Group übernommen, einem Automobilzulieferer mit einem Jahresumsatz von 1,1 Milliarden Euro. Proma ist spezialisiert auf die Produktion von Sitzstrukturen, Karosseriebaugruppen und Fahrwerksaufhängungen. Die Produktion wird in die Region Turin verlagert, wodurch die Fertigung am Standort Kirchheim endgültig geschlossen wird. Ein Sprecher des Insolvenzverwalters bestätigte die Übernahme; der Vertrag sei bereits unterzeichnet worden.

Zuletzt waren in Kirchheim 215 Mitarbeiter beschäftigt. Durch die Übernahme sollen etwa 20 Arbeitsplätze in der Region Stuttgart erhalten bleiben, hauptsächlich in den Bereichen Vertrieb und Technik. Die restlichen über 170 Mitarbeiter verlieren ihren Arbeitsplatz. Der Betriebsrat hat jedoch eine Transfergesellschaft für die betroffenen Beschäftigten erreicht.