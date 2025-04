Die Gewerkschaft IG Metall hat in Deutschland flächendeckende Warnstreiks bei Volkswagen initiiert, um gegen die milliardenschweren Sparpläne des Autobauers zu protestieren. An neun von zehn deutschen Standorten legten am Vormittag mehr als zehntausend Mitarbeiter zeitweise die Arbeit nieder. Tausende zogen in Demonstrationszügen durch die Werke und versammelten sich zu Kundgebungen vor den Vorstandshochhäusern. "Streikbereit! Bundesweit!" skandierten sie in Sprechchören.

Mit den Warnstreiks will die Gewerkschaft die Produktion in den betroffenen Werken zeitweise zum Stillstand bringen. Die IG Metall wehrt sich gegen geplante Einschnitte bei Europas größtem Autobauer. Volkswagen fordert von den Beschäftigten eine Lohnkürzung von 10 Prozent. Zudem stehen Werkschließungen und betriebsbedingte Kündigungen im Raum. Die IG Metall will dies verhindern und fordert stattdessen eine Zukunft für alle Standorte ohne Werksschließungen und betriebsbedingte Kündigungen. Nach drei erfolglosen Tarifrunden treffen sich beide Seiten am 9. Dezember zu den nächsten Verhandlungen.