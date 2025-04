Der KTM-Aufsichtsrat dankt in einer Aussendung Stefan Pierer für seine langjährige und erfolgreiche Tätigkeit. „Stefan Pierer hat in den letzten 33 Jahren KTM zu einer Weltmarke und zum größten europäischen Motorradhersteller aufgebaut.“ Pierer legt sein Vorstandsmandat in der KTM AG zurück und übergibt die Führung nun vollständig an Gottfried Neumeister. Zusätzlich wurde Verena Schneglberger-Grossmann in den Vorstand gewählt.

"Ich wünsche Gottfried Neumeister von Herzen alles Gute. Mit ihm habe ich den perfekten Nachfolger gefunden und bin fest davon überzeugt, dass er das Unternehmen erfolgreich in die Zukunft führen wird“, so Stefan Pierer.