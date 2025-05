Der deutsche Autobauer BMW ist mit einem deutlichen Gewinneinbruch ins Jahr 2025 gestartet. Im ersten Quartal erwirtschaftete der Konzern nach eigenen Angaben einen Nettogewinn von 2,2 Milliarden Euro – ein Minus von 26,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Verantwortlich dafür ist vor allem das schwächelnde China-Geschäft, das sich bereits in den Absatzzahlen angekündigt hatte. Künftig könnten zudem verschärfte Zölle in den USA die Bilanz weiter belasten – auch wenn deren Auswirkungen bislang noch moderat ausfielen.

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen hält BMW an seiner Jahresprognose fest. Vorstandschef Oliver Zipse betonte: „Je anspruchsvoller das Umfeld, umso entscheidender seien Produkte, Strategie und Flexibilität.“ BMW könne „die unterschiedlichen Kundenwünsche weltweit“ bedienen und dadurch „robuste Ergebnisse“ erzielen, um weiter Kurs auf die gesteckten Jahresziele zu halten.