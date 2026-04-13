Auch bei Delta beobachtete man den Trend zur Integration: „Auffällig war, dass sich der Fokus klar von Einzelkomponenten hin zu ganzheitlich gedachten Systemarchitekturen verschiebt, die Effizienz, Energie und Verfügbarkeit gemeinsam optimieren. Solche Lösungen zeigen, dass Integration nicht mehr Zukunftsvision ist, sondern in vielen Bereichen bereits operativer Standard wird, so Sven Mayer, Sales Director bei Delta Electronics EMEA.

Vor allem konkrete Anwendungsszenarien, in denen unterschiedliche Technologien bereits heute nahtlos zusammenspielen, seien beeindruckend gewesen.“ Besonders bei automatisierten Materialflüssen wurde deutlich, wie eng Robotik, Bildverarbeitung und Steuerung inzwischen verzahnt sind und wie stabil diese Systeme auch unter realen Bedingungen arbeiten.“

Dabei rücke ein Thema, das lange unterschätzt wurde, stärker in den Fokus: Energie „Im Wettbewerbsumfeld fällt auf, dass das Thema Energieversorgung – insbesondere das Batterieladen von Flotten – deutlich stärker in den strategischen Fokus rückt. Gleichzeitig sehen wir eine wachsende Zahl an Anbietern im Bereich Wireless Charging, was die steigende Relevanz automatisierter und wartungsarmer Ladelösungen unterstreicht.

Als wichtigste Erkenntnis nehme man mit, dass „sich Effizienz zunehmend aus dem Gesamtsystem heraus entwickelt. Ein entscheidender Hebel dabei ist die Energieversorgung, die stärker in den Fokus rückt als noch vor wenigen Jahren. Gerade bei wachsenden Flotten automatisierter Fahrzeuge wird deutlich, dass intelligente Batterie-Ladestrategien direkten Einfluss auf Verfügbarkeit und Prozesskontinuität haben. Dabei geht es nicht nur um Leistung, sondern zunehmend um intelligente Integration in Betriebsabläufe und Energiemanagementsysteme.“

Interessant sei jedoch, dass konduktive Ladelösungen weiterhin eine zentrale Rolle spielen – insbesondere bei Anwendungen mit hohen Leistungsanforderungen oder bestehenden Infrastrukturen. „Das zeigt, dass sich der Markt nicht in eine Richtung entwickelt, sondern dass beide Technologien ihre spezifischen Stärken haben und je nach Anwendung sinnvoll kombiniert werden“, so Mayer.