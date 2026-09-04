Besonders konkrete Auswirkungen hat der Plan auf das europäische Produktionsnetz. Für die Werke in Emden, Zwickau und Hannover sowie für den Audi-Standort Neckarsulm kann Volkswagen derzeit keine wettbewerbsfähige Folgebelegung gewährleisten. Die heute dort vorgesehenen Produktionsprogramme laufen gestaffelt ab den Jahren 2031 bis 2034 aus beziehungsweise verlieren dann ihre heutige Perspektive.

Das ist allerdings ausdrücklich kein Beschluss zur Schließung dieser vier Werke. Volkswagen hat vielmehr festgehalten, dass für die Standorte parallel alternative Verwendungsmöglichkeiten geprüft werden. Bis Ende Juni 2027 soll für die europäischen Werke ein Konzept entwickelt werden, das zeigt, wie eine langfristig wettbewerbsfähige Produktionsstruktur aussehen kann. Erst auf dieser Grundlage dürfte sich konkreter beurteilen lassen, welche Standorte künftig Fahrzeuge produzieren, andere Aufgaben übernehmen oder in welcher Form ihre Kapazitäten reduziert werden.

Die Standortentscheidung soll sich stärker an der Wirtschaftlichkeit der Werke orientieren. Volkswagen hat bereits vor dem aktuellen Beschluss erklärt, dass die günstigsten und wettbewerbsfähigsten Fabriken möglichst stark ausgelastet werden sollen. Gleichzeitig sollen die Fabrikkosten weiter sinken. Bei den deutschen Werken der Marke Volkswagen seien diese Kosten im vergangenen Jahr im Durchschnitt bereits um rund 20 Prozent reduziert worden. Aus Sicht des Konzerns reicht diese Verbesserung jedoch noch nicht aus.

Der Zukunftsplan baut dabei auf früheren Kapazitätsmaßnahmen auf. Bereits mit der Vereinbarung „Zukunft Volkswagen“ vom Dezember 2024 hatte sich die Volkswagen AG mit IG Metall und Betriebsrat darauf verständigt, die technische Produktionskapazität ihrer deutschen Werke dauerhaft um 734.000 Fahrzeuge zu reduzieren. Der jetzt beschlossene Konzernplan geht über diese Vereinbarung hinaus und betrifft nicht nur die Kernmarke Volkswagen, sondern die Volkswagen Group insgesamt.