Volkswagen Zukunftsplan 2030 : Volkswagen: Die Verkleinerung eines Weltkonzerns
Volkswagen stellt sich auf den tiefgreifendsten Umbau seiner Konzerngeschichte ein. Der Aufsichtsrat hat dem „Zukunftsplan 2030“ am 3. September einstimmig zugestimmt. Damit sind viele Maßnahmen, die zuvor nur aus internen Unterlagen und Medienberichten bekannt waren, erstmals offiziell Teil der strategischen Neuordnung des Konzerns. Im Mittelpunkt stehen weniger Modelle und Varianten, niedrigere Produktionskapazitäten, schlankere Führungsstrukturen, ein kleineres Beteiligungsportfolio und ein weiterer deutlicher Stellenabbau.
Aus einem internen Ringen um den künftigen Kurs ist damit ein konkretes Transformationsprogramm geworden. Volkswagen spricht selbst vom strategisch tiefgreifendsten Transformationsprogramm seiner Geschichte. Die Umsetzung soll unmittelbar beginnen; bei Maßnahmen, die Vereinbarungen mit Arbeitnehmervertretern erfordern, sollen nun Verhandlungen auf Ebene der Marken und Gesellschaften folgen.
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VW plant mit weniger Autos: Die neue Größe des Volkswagen-Konzerns
Eine der zentralen Maßnahmen betrifft die Größe des Produktionssystems. Volkswagen richtet sein künftiges Geschäftsmodell auf einen Absatz von rund neun Millionen Fahrzeugen pro Jahr aus. Das ist nicht lediglich ein Absatzplan, sondern soll als Größenordnung dienen, an der Produktionskapazitäten, Kosten und Strukturen ausgerichtet werden.
Der Unterschied zur bisherigen Struktur ist erheblich. Nach Angaben des Konzerns war das Produktionsnetz vor der Corona-Pandemie auf rund zwölf Millionen Fahrzeuge ausgelegt. Kapazitäten für etwa zwei Millionen Einheiten seien inzwischen bereits reduziert worden. Mit dem neuen Ziel von rund neun Millionen Fahrzeugen soll die Produktionsstruktur noch einmal kleiner werden. Weitere Kapazitätsanpassungen sind insbesondere in Europa und China vorgesehen.
Volkswagen jagt neun Prozent Rendite – und muss dafür Kapazitäten abbauen
In Europa beziffert Volkswagen die aktuelle Produktionsüberkapazität auf rund 500.000 Fahrzeuge. Das bedeutet nicht, dass der Konzern kurzfristig eine halbe Million Fahrzeuge weniger produzieren muss. Vielmehr geht Volkswagen davon aus, dass die vorhandenen Fabriken und Anlagen zusammen mehr Fahrzeuge herstellen könnten, als unter den aktuellen Marktbedingungen wirtschaftlich sinnvoll ausgelastet werden können. Diese Überkapazität soll durch eine Neuordnung des Produktionsnetzes abgebaut werden.
Das Produktionsziel ist unmittelbar mit den finanziellen Vorgaben des Konzerns verbunden. Bis 2030 soll die operative Umsatzrendite auf neun Prozent steigen. Volkswagen verbindet damit ein Ziel für das operative Ergebnis von rund 31 Milliarden Euro und Gemeinkosten von rund 37 Milliarden Euro. Gleichzeitig sind für den Zeitraum von 2027 bis 2031 insgesamt rund 135 Milliarden Euro für Sachinvestitionen sowie Forschung und Entwicklung vorgesehen. Die einzelnen Investitionsprojekte müssen allerdings noch in der regulären Planungsrunde konkretisiert und erneut vom Aufsichtsrat genehmigt werden.
Wie groß die Distanz zum Renditeziel derzeit ist, zeigen die Halbjahreszahlen. In den ersten sechs Monaten 2026 erzielte Volkswagen 158,1 Milliarden Euro Umsatz und ein operatives Ergebnis von 5,9 Milliarden Euro. Die operative Umsatzrendite lag damit bei 3,8 Prozent. Der Fahrzeugabsatz sank gegenüber dem ersten Halbjahr 2025 um 8,4 Prozent auf knapp vier Millionen Fahrzeuge. Der Zukunftsplan soll deshalb nicht nur kurzfristig Kosten reduzieren, sondern die Kostenbasis dauerhaft an ein kleineres Produktionsvolumen anpassen.
Vier VW-Werke suchen eine neue Perspektive
Besonders konkrete Auswirkungen hat der Plan auf das europäische Produktionsnetz. Für die Werke in Emden, Zwickau und Hannover sowie für den Audi-Standort Neckarsulm kann Volkswagen derzeit keine wettbewerbsfähige Folgebelegung gewährleisten. Die heute dort vorgesehenen Produktionsprogramme laufen gestaffelt ab den Jahren 2031 bis 2034 aus beziehungsweise verlieren dann ihre heutige Perspektive.
Das ist allerdings ausdrücklich kein Beschluss zur Schließung dieser vier Werke. Volkswagen hat vielmehr festgehalten, dass für die Standorte parallel alternative Verwendungsmöglichkeiten geprüft werden. Bis Ende Juni 2027 soll für die europäischen Werke ein Konzept entwickelt werden, das zeigt, wie eine langfristig wettbewerbsfähige Produktionsstruktur aussehen kann. Erst auf dieser Grundlage dürfte sich konkreter beurteilen lassen, welche Standorte künftig Fahrzeuge produzieren, andere Aufgaben übernehmen oder in welcher Form ihre Kapazitäten reduziert werden.
Die Standortentscheidung soll sich stärker an der Wirtschaftlichkeit der Werke orientieren. Volkswagen hat bereits vor dem aktuellen Beschluss erklärt, dass die günstigsten und wettbewerbsfähigsten Fabriken möglichst stark ausgelastet werden sollen. Gleichzeitig sollen die Fabrikkosten weiter sinken. Bei den deutschen Werken der Marke Volkswagen seien diese Kosten im vergangenen Jahr im Durchschnitt bereits um rund 20 Prozent reduziert worden. Aus Sicht des Konzerns reicht diese Verbesserung jedoch noch nicht aus.
Der Zukunftsplan baut dabei auf früheren Kapazitätsmaßnahmen auf. Bereits mit der Vereinbarung „Zukunft Volkswagen“ vom Dezember 2024 hatte sich die Volkswagen AG mit IG Metall und Betriebsrat darauf verständigt, die technische Produktionskapazität ihrer deutschen Werke dauerhaft um 734.000 Fahrzeuge zu reduzieren. Der jetzt beschlossene Konzernplan geht über diese Vereinbarung hinaus und betrifft nicht nur die Kernmarke Volkswagen, sondern die Volkswagen Group insgesamt.
50.000 weitere Stellen: Der nächste Einschnitt bei Volkswagen
Eine zweite zentrale Maßnahme betrifft die Beschäftigung. Volkswagen sieht über bereits bestehende Programme hinaus einen konzernweiten Abbau von rund 50.000 weiteren Stellen vor. Die Zahl umfasst ausdrücklich auch Managementpositionen. Der Konzern spricht dabei von einer grundlegenden Anpassung der weltweiten Personalkapazitäten.
Wie sich diese 50.000 Stellen auf einzelne Marken, Länder und Standorte verteilen, hat Volkswagen bisher nicht bekannt gegeben. Auch einen detaillierten Zeitplan für den vollständigen Abbau nennt der Konzern bislang nicht. Reuters zufolge kommen die rund 50.000 Stellen zu bereits laufenden Abbauprogrammen in einer ähnlichen Größenordnung hinzu.
Zur Einordnung: Ende Juni 2026 beschäftigte der Volkswagen-Konzern rund 652.200 Menschen. Ende 2025 waren es noch rund 662.900 gewesen. Die Beschäftigtenzahl war damit innerhalb eines halben Jahres bereits um rund 10.700 beziehungsweise 1,6 Prozent zurückgegangen.
VW-Stellenabbau: Was neu ist und was schon vorher beschlossen wurde
Nicht verwechselt werden sollte der neue konzernweite Stellenabbau mit der bereits 2024 vereinbarten Personalreduzierung bei der Volkswagen AG in Deutschland. Damals vereinbarten Unternehmen und Arbeitnehmervertretung, bis 2030 mehr als 35.000 Stellen an den deutschen Volkswagen-Standorten sozialverträglich abzubauen. Gleichzeitig wurde dort eine Beschäftigungssicherung bis Ende 2030 vereinbart. Diese Maßnahmen laufen bereits und gehören zu den bestehenden Programmen, über die der Zukunftsplan 2030 nun hinausgeht.
Welche Instrumente für die zusätzlichen 50.000 Stellen genutzt werden, ist noch nicht umfassend festgelegt. Wo Vereinbarungen mit Arbeitnehmervertretern notwendig sind, sollen die zuständigen Gremien der jeweiligen Marken und Gesellschaften nun in Verhandlungen eintreten. Deshalb ist zwar die Größenordnung des zusätzlichen Personalabbaus beschlossen, seine konkrete Umsetzung jedoch noch offen.
Volkswagen halbiert seine Modellpalette
Der Zukunftsplan verändert auch das Produktangebot grundlegend. Bis 2035 soll die Modellpalette des Volkswagen-Konzerns um rund 50 Prozent reduziert werden. Gleichzeitig soll die sogenannte Angebotskomplexität um rund 75 Prozent sinken.
Dabei geht es nicht nur darum, einzelne Modelle einzustellen. Volkswagen will auch innerhalb der verbleibenden Baureihen deutlich weniger Varianten und Ausstattungsmöglichkeiten anbieten. Entwicklungs- und Produktionsressourcen sollen auf eine kleinere Zahl von Fahrzeugen konzentriert werden. Dadurch sollen die Stückzahlen je Modell steigen und Skaleneffekte in Entwicklung, Einkauf und Produktion besser genutzt werden können.
Wie weit diese Vereinfachung gehen soll, verdeutlicht ein von Volkswagen selbst genanntes Beispiel. Statt mehr als 2.300 unterschiedlichen Sitzvarianten sollen künftig nur noch rund 100 Optionen angeboten werden. Einzelne Ausstattungsvarianten sollen stärker durch klar definierte Ausstattungspakete ersetzt werden. Volkswagen will damit insbesondere selten bestellte Kombinationen aus dem Angebot nehmen.
Welche konkreten Fahrzeugmodelle eingestellt werden, hat der Konzern dagegen noch nicht bekannt gegeben. Berichte über das mögliche Ende einzelner Baureihen können deshalb derzeit nicht mit dem offiziell beschlossenen Zukunftsplan gleichgesetzt werden. Fest beschlossen ist die Größenordnung der Reduktion – nicht die vollständige Liste der betroffenen Modelle.
Parallel soll auch die technische Vielfalt reduziert werden. Volkswagen will Plattformen, Elektronikarchitekturen, Fahrerassistenzsysteme und Software stärker harmonisieren. Dabei unterscheidet der Konzern grundsätzlich zwischen Lösungen für die westliche und die östliche Hemisphäre. Ziel ist es, parallele technische Entwicklungen innerhalb des Konzerns abzubauen und gemeinsame Systeme stärker über mehrere Marken und Modelle hinweg einzusetzen.
VW räumt die eigene Komplexität auf
Neben sichtbaren Maßnahmen wie Stellen- und Modellabbau enthält der Zukunftsplan Veränderungen in nahezu allen zentralen Unternehmensfunktionen. Volkswagen bündelt diese unter einem konzernweiten Programm für „Operative Exzellenz“.
Betroffen sind unter anderem Technische Entwicklung, Beschaffung, Produktion, Qualität, Vertrieb und Gemeinkosten. In diesen Bereichen sollen Abläufe vereinheitlicht, Doppelarbeit reduziert und Entscheidungen beschleunigt werden. Es handelt sich damit nicht um ein einzelnes Sparprojekt, sondern um einen konzernweiten Umbau der Arbeitsweise.
Auch Digitalisierung und künstliche Intelligenz sollen bei dieser Effizienzsteigerung eine Rolle spielen. Volkswagen nennt insbesondere Entwicklung und indirekte Unternehmensbereiche als Felder, in denen Digitalisierung, KI und gemeinsam genutzte Dienstleistungen – sogenannte Shared Services – die Produktivität erhöhen sollen. Konkrete Einsparziele für einzelne Funktionen hat der Konzern bislang jedoch nicht veröffentlicht.
Weniger Hierarchie in Wolfsburg: Volkswagen will schneller entscheiden
Der Umbau betrifft zugleich die Führungsstruktur. Volkswagen plant schlankere Hierarchien, klarere Verantwortlichkeiten und kürzere Entscheidungswege. Für Führungskräfte soll außerdem ein konzernweit einheitlicheres Performance- und Bonussystem eingeführt werden, das stärker an Leistung und Ergebnis ausgerichtet ist.
Darüber hinaus soll der Konzernvorstand ein neues Modell für die Entscheidungs- und Konzernstruktur entwickeln. Ziel ist es, Verantwortlichkeiten klarer zuzuordnen und technologische sowie organisatorische Synergien innerhalb des Konzerns besser zu nutzen. Eine endgültige neue Organisationsstruktur liegt damit noch nicht vor – ihre Entwicklung ist Teil des beschlossenen Programms.
Auch die Rolle des Aufsichtsrats soll verändert werden. Dessen Zustimmungsvorbehalte sollen künftig stärker auf Entscheidungen beschränkt werden, die für den Gesamtkonzern von wesentlicher Bedeutung sind. Die entsprechenden Schwellenwerte will Volkswagen stärker an die übliche Praxis anderer DAX-Unternehmen anpassen. Damit sollen operative Entscheidungen schneller getroffen werden können.
Eine separat bestätigte Zielzahl für die Zahl der künftig verbleibenden Managementstellen nennt Volkswagen im aktuellen Beschluss nicht. Gesichert ist lediglich, dass Managementpositionen ausdrücklich Teil des konzernweiten Personalabbaus von rund 50.000 Stellen sind.
Volkswagen trennt sich von Beteiligungen
Volkswagen will sich zugleich stärker auf sein automobiles Kerngeschäft konzentrieren. Das Portfolio aus Beteiligungen und weiteren Geschäftsaktivitäten soll um rund ein Drittel gestrafft werden. Maßgeblich sollen dabei der strategische Beitrag eines Geschäfts, seine Rendite, die Kapitalbindung und mögliche Synergien mit dem restlichen Konzern sein. Nicht-strategische Aktivitäten sollen verkauft oder neu strukturiert werden. Auch das Immobilienportfolio wird überprüft.
Ein konkretes Beispiel für diesen Kurs gibt es bereits. Im Juni 2026 vereinbarte Volkswagen mit Bain Capital exklusiv den geplanten Verkauf von 51 Prozent an Everllence, der früheren MAN Energy Solutions. Volkswagen will nach Abschluss der Transaktion zunächst 49 Prozent behalten. Der geplante Verkauf soll Volkswagen nach Unternehmensangaben rund 7,4 Milliarden Euro einbringen. Die Transaktion steht noch unter regulatorischen und weiteren Bedingungen; deren Erfüllung wird bis Ende 2026 angestrebt.
Welche weiteren Beteiligungen im Zuge des Zukunftsplans verkauft werden, ist bislang nicht offiziell bekannt. Deshalb lässt sich die beschlossene Größenordnung von rund einem Drittel derzeit nicht seriös auf eine Liste bestimmter Unternehmen herunterbrechen.
Zukunftsplan 2030: Die großen Entscheidungen bei Volkswagen beginnen erst jetzt
Mit der Zustimmung des Aufsichtsrats hat sich die Ausgangslage gegenüber den vorherigen Monaten grundlegend verändert. Die zentralen Leitplanken stehen nun fest: Volkswagen plant mit rund neun Millionen Fahrzeugen pro Jahr und strebt bis 2030 eine operative Umsatzrendite von neun Prozent an. Die Modellpalette soll bis 2035 um rund die Hälfte schrumpfen, die Angebotskomplexität um rund drei Viertel. Rund 50.000 weitere Stellen sollen konzernweit entfallen und das Beteiligungsportfolio um rund ein Drittel kleiner werden. Für die europäischen Werke soll bis Ende Juni 2027 ein neues Produktionskonzept entwickelt werden.
Damit sind jedoch noch nicht alle Einzelentscheidungen gefallen. Offen ist insbesondere, wie die zusätzlichen Stellenstreichungen auf Marken und Regionen verteilt werden, welche Modelle aus dem Programm genommen werden, welche weiteren Beteiligungen verkauft werden und welche langfristige Nutzung für Emden, Zwickau, Hannover und Neckarsulm gefunden wird.
Volkswagen hat angekündigt, bereits laufende Maßnahmen fortzusetzen und weitere Schritte unmittelbar einzuleiten. Wo Arbeitnehmervertretungen zustimmen müssen, sollen entsprechende Gespräche auf Ebene der Marken und Gesellschaften beginnen. Der Konzernvorstand trägt die Gesamtverantwortung für die Umsetzung, während der Aufsichtsrat regelmäßig über die Fortschritte informiert werden soll.
Der entscheidende Unterschied zum bisherigen „Rettungsplan“ liegt deshalb weniger in neuen Schlagworten als im Status der Maßnahmen: Die strategische Richtung ist nicht mehr Gegenstand einer bevorstehenden Entscheidung. Sie ist beschlossen. Die kommenden Monate entscheiden nun darüber, wie tief die einzelnen Eingriffe bei Werken, Beschäftigung, Modellen und Konzernstruktur tatsächlich ausfallen.