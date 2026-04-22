Volkswagen setzt deshalb auf Tempo. „Die ersten Ergebnisse unserer ‚In China, für China‘-Strategie werden nun auf den Straßen sichtbar“, sagte Brandstätter in Peking. Allein für die Kernmarke sind in diesem Jahr 13 neue Elektro- und Hybridmodelle geplant. Vier neue Fahrzeuge von VW und Audi feiern in Peking Weltpremiere – alle in China entwickelt, schneller umgesetzt und deutlich günstiger produziert als in Europa.

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Der Jetta X übernimmt dabei die heikelste Aufgabe. Brandstätter beschreibt den chinesischen Markt als gespalten: Auf der einen Seite das Massenmarktsegment mit Fahrzeugen ab rund 80.000 Yuan, also etwa 10.000 Euro. Auf der anderen Seite Kunden, die gezielt nach Innovation und Technologie suchen. Gerade das billige Volumensegment war für VW bisher unerreichbar – zu teuer, zu langsam, zu unflexibel.

Das soll Jetta ändern. Bis 2028 will Volkswagen in China fünf neue Jetta-Modelle auf den Markt bringen, vier davon elektrifiziert. Mittelfristig zielt der Konzern auf 400.000 bis 500.000 Verkäufe pro Jahr. Selbst intern gelten diese Ziele als sehr ehrgeizig. In Wolfsburg rechnet man eher vorsichtiger.

Dabei ist der Markt durchaus da. Schon im vergangenen Jahr entfiel mehr als die Hälfte der Verkäufe in China auf das Einstiegssegment. Vor allem in Städten jenseits der reichen Megametropolen dürfte Jetta Käufer finden. Nur: Die Konkurrenz sitzt dort längst fest im Sattel. BYD dominiert, Toyota ist mit dem bZ3 erfolgreich – und Volkswagen kommt spät.