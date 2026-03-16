Mitten im brandenburgischen Wald stehen Baumhäuser. Umweltaktivisten protestieren gegen die geplante Erweiterung der Tesla-Gigafactory in Grünheide. Mehr Fläche, mehr Logistik, ein eigener Güterbahnhof – mehr Industrie. Im Frühjahr 2024 legt ein Brandanschlag auf einen Strommast die Produktion tagelang lahm. Immer wieder kommt es zu Protesten – auch aus Sorge um mögliche Auswirkungen auf das Trinkwasser der Region. Hinzu kommen Berichte über Hausbesuche bei krankgeschriebenen Mitarbeitern und Vorwürfe wegen einbehaltener Löhne. Gleichzeitig tobt ein offener Machtkampf um den Betriebsrat.

Zu sagen, dass es im einzigen europäischen Tesla-Werk – der Gigafactory Berlin-Brandenburg in Grünheide – nicht rund läuft, wäre ein Understatement.