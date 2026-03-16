Tesla-Gigafactory Grünheide : Tesla: Gigafactory Grünheide wird vom Prestigeprojekt zum Problemwerk
Mitten im brandenburgischen Wald stehen Baumhäuser. Umweltaktivisten protestieren gegen die geplante Erweiterung der Tesla-Gigafactory in Grünheide. Mehr Fläche, mehr Logistik, ein eigener Güterbahnhof – mehr Industrie. Im Frühjahr 2024 legt ein Brandanschlag auf einen Strommast die Produktion tagelang lahm. Immer wieder kommt es zu Protesten – auch aus Sorge um mögliche Auswirkungen auf das Trinkwasser der Region. Hinzu kommen Berichte über Hausbesuche bei krankgeschriebenen Mitarbeitern und Vorwürfe wegen einbehaltener Löhne. Gleichzeitig tobt ein offener Machtkampf um den Betriebsrat.
Zu sagen, dass es im einzigen europäischen Tesla-Werk – der Gigafactory Berlin-Brandenburg in Grünheide – nicht rund läuft, wäre ein Understatement.
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Teslas Gigafactory Grünheide: Vom Vorzeigeprojekt zum Belastungstest
Vor knapp vier Jahren sah die Situation noch ganz anders aus. Im März 2022 verlassen die ersten Teslas das neu eröffnete Werk in Grünheide. Bei der Eröffnung ist das Who’s who der deutschen Spitzenpolitik anwesend – ebenso Elon Musk, CEO von Tesla und Hoffnungsträger für eine ganze Industrieregion. Geplant war eine große Batteriezellproduktion. Bis zu 40.000 Menschen sollten hier arbeiten und Teslas Expansion in Europa absichern.
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Heute ist von der damaligen Aufbruchsstimmung wenig geblieben. Was als Zukunftsfabrik begann, kämpft inzwischen mit Absatzproblemen – und mit der Frage, ob die Produktionskapazitäten überhaupt ausgelastet werden können.
Teslas Verkäufe in Europa brechen ein
Quer über den Kontinent brechen Teslas Verkaufszahlen ein. In Deutschland halbierten sich die Verkäufe im vergangenen Jahr. In Frankreich sanken sie um mehr als ein Drittel. In Italien und Österreich jeweils um rund ein Fünftel. Selbst in Großbritannien liegt das Minus bei fast zehn Prozent. Insgesamt setzte Tesla in Europa nur noch rund 235.000 Fahrzeuge ab.
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Für die Gigafactory Berlin-Brandenburg verschlechtern sich damit die Perspektiven deutlich. Das Werk ist auf eine Jahreskapazität von etwa 375.000 Fahrzeugen ausgelegt – und liegt damit deutlich über den aktuellen Europa-Verkäufen des Unternehmens.
Gleichzeitig wächst der europäische Markt für Elektroautos weiter: Die Neuzulassungen stiegen bis Ende November auf über 1,6 Millionen Fahrzeuge.
Gigafactory Grünheide produziert deutlich unter Kapazität
Ein Blick auf die tatsächliche Produktion zeigt die Situation noch klarer. Nach Informationen des Handelsblatts wurden 2025 in Grünheide nur noch rund 149.000 Fahrzeuge gebaut – fast 30 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Bereits 2024 galt als schwaches Jahr: Laut Jahresabschluss war das Werk damals nur zu etwa 56 Prozent ausgelastet. Mit der aktuellen Produktionsmenge würde die rechnerische Auslastung auf knapp 40 Prozent fallen.
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In der Automobilindustrie gelten Auslastungsquoten unter 70 Prozent als kritisch. Unter 60 Prozent wird es strukturell problematisch. Und bei rund 40 Prozent stellt sich in vielen Konzernen die grundsätzliche Standortfrage.
Der Grund: Die Fixkosten eines Werkes laufen unabhängig von der tatsächlichen Produktion weiter. Gebäude, Anlagen, Personal und Energie verursachen Kosten, selbst wenn weniger Fahrzeuge produziert werden. Dauerhaft unterausgelastete Werke gelten daher als eines der größten Risiken für die Profitabilität eines Herstellers.
Die Entwicklung zeigt sich auch bei der Beschäftigung. Während 2024 noch rund 12.400 Menschen in Grünheide arbeiteten, sind es 2026 nur noch etwa 10.700. Das entspricht einem Rückgang von rund 1.700 Stellen – also etwa 14 Prozent weniger Beschäftigte innerhalb von zwei Jahren. Doch sinkende Verkaufszahlen und eine geringe Auslastung sind nur Symptome. Die eigentlichen Probleme liegen tiefer.
Tesla bringt kaum neue Modelle für den europäischen Markt
Lange galt Tesla als Innovationsmotor der Elektromobilität. Doch neue Volumenmodelle hat das Unternehmen in Europa seit Jahren nicht eingeführt.
- Das Model S kam 2012 auf den Markt
- Das Model X folgte 2015
- Das Model 3 startete 2017
- Das Model Y kam 2020
Während Model S und Model X in Europa kaum noch eine Rolle spielen, fehlt Tesla weiterhin in wichtigen Marktsegmenten. Ein Kleinwagen existiert nicht. Ebenso wenig ein Kombi. Auch ein Modell unterhalb der 30.000-Euro-Marke fehlt bislang.
Europäische Autohersteller bauen ihr Elektroauto-Angebot aus
Bei europäischen Herstellern zeigt sich ein anderes Bild. Volkswagen erweitert sein Elektroportfolio seit Jahren konsequent. 2021 kam mit dem ID.5 ein weiteres Elektro-SUV auf den Markt. 2023 folgte mit dem ID.7 eine vollelektrische Limousine. Für 2026 ist mit dem ID.2 ein günstiges Einstiegsmodell angekündigt. Auch Audi brachte 2024 zwei neue Elektromodelle auf den Markt: den A6 e-tron und den Q6 e-tron, beide auf einer neuen Plattform. BMW startet 2026 mit dem neuen iX3 die sogenannte „Neue Klasse“, die einen grundlegenden Generationswechsel im Elektroportfolio markieren soll.
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Anders als Tesla setzen europäische Hersteller auf eine klare Segmentstrategie – vom Kleinwagen bis zur Business-Limousine. Teslas zentrale Fahrzeugarchitektur wurde vor 2020 entwickelt. Eine grundlegend neue Volumenplattform für Europa ist bislang nicht angekündigt. Während Wettbewerber ihre Plattformen weiterentwickeln und neue Modelle auf den Markt bringen, stammen Teslas Plattformen noch aus einer Entwicklungsphase vor 2020. Größere architektonische Neuentwicklungen im Volumensegment blieben bislang aus.
Warum Grünheide für Teslas Europa-Strategie entscheidend ist
Grünheide ist mehr als nur ein Werk – es ist ein Testfall. Die zentrale Frage lautet: Kann ein US-Technologiekonzern mit radikaler Skalierungsstrategie dauerhaft in einer Industrieordnung bestehen, die auf Mitbestimmung, Regulierung und differenzierte Marktsegmente setzt?
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Die Konflikte um den Betriebsrat sind dabei kein Nebenschauplatz. Sie stehen exemplarisch für die Frage, wie viel Anpassung ein disruptives Geschäftsmodell verträgt. Tesla wollte die Automobilindustrie neu denken. In Europa trifft dieses Modell jedoch auf gewachsene wirtschaftliche, politische und soziale Strukturen.
Hinzu kommt, dass eine der zentralen technologischen Stärken Teslas – das autonome Fahren – in Europa bislang nur eingeschränkt monetarisierbar ist. Während Tesla in den USA bereits weitreichende Softwarefunktionen testet, sind die regulatorischen Hürden in der EU deutlich höher.
Robotaxi-Modelle und weitgehend autonome Fahrfunktionen müssen komplexe Zulassungsverfahren durchlaufen. Ein Teil von Teslas technologischer Kompetenz lässt sich deshalb in Europa bislang nur begrenzt nutzen.
Die Zukunft der Tesla-Gigafactory in Grünheide
Während in Grünheide über Auslastung, Mitbestimmung und Marktanteile diskutiert wird, spricht Elon Musk bereits über Tesla-Cyber-Cabs und sogar humanoide Roboter aus Brandenburg. Sollten solche Projekte tatsächlich in Serie gehen, könnte sich die Bedeutung des Standorts grundlegend verändern.
Allerdings stehen autonome Flottenmodelle in Europa vor regulatorischen Hürden – und die industrielle Serienfertigung humanoider Roboter gilt bislang noch als Zukunftsmusik. Grünheide steht damit an einem Scheideweg.
Entweder stabilisiert sich das Werk als klassischer Produktionsstandort in einem schwierigen europäischen Markt. Oder es wird Teil einer technologischen Expansion, deren Erfolg heute noch offen ist. In jedem Fall bleibt Grünheide ein Testfall – nicht nur für Tesla, sondern auch für die Frage, ob ein globaler Tech-Konzern seine Visionen dauerhaft mit der europäischen Industrieordnung in Einklang bringen kann.